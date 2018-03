Rekenkamer: financiën omroep ondoorzichtig

De bedrijfsvoering bij de publieke omroep verloopt „op onderdelen onvoldoende ordelijk en controleerbaar”. De verantwoording van omroepverenigingen is „gebrekkig”. Bovendien is het toezicht door het Commissariaat voor de Media te „algemeen”.

Dit schreef de Algemene Rekenkamer gisteren in het rapport Publieke omroep in beeld. Financiering, bedrijfsvoering en toezicht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Tweede Kamer. Die wil meer inzicht in de geldstromen van de publieke omroep.

Volgens de Rekenkamer wordt de gebrekkige bedrijfsvoering voor een belangrijk deel veroorzaakt door de „mondelinge onderhandelingsprocessen” in Hilversum. Daarvan wordt „weinig vastgelegd”. Dat is „onvoldoende doorzichtig”, terwijl dit „met een beperkte inspanning aanzienlijk kan verbeteren”.

De omroepen zelf bestrijden dat hun bedrijfsvoering tekortschiet. Volgens hen is alleen de verantwoording „niet geheel ordelijk”. Verder zien de omroepen „op dit moment geen aanleiding te reageren”.

De omroepen moeten volgens de onderzoekers meer duidelijkheid verschaffen over de totstandkoming van beloningen en ontslagregelingen van omroepbestuurders en contracten met beeldbepalende presentatoren.

Dat geldt zeker als die laatsten beschikken over een productiebedrijf of bv waarmee ze behalve hun presentatorwerk ook andere diensten leveren. Eenzijdige afhankelijkheid dreigt, ten koste van efficiënte inzet van publiek geld.

Ook moeten omroepen, schrijft de Rekenkamer, vaker gebruik maken van registers voor geschenken, nevenfuncties en financiële bindingen.

Volgens de Rekenkamer sluiten financiële gegevens van het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media, de toezichthouder op de omroep, niet op elkaar aan. Hierdoor is de informatie over financieringsstromen bij de publieke omroep weinig inzichtelijk.

Minister Plasterk (OCW, PvdA) heeft toegezegd bij de behandeling van de Mediabegroting met een zorgvuldig afgestemd financieel overzicht te komen.

Het complete onderzoek staat op nrc.nl/media