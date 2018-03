Steven Serafin en Valerie Myer (ed.): The Continuum Encyclopedia of British Literature. Gebonden, Continuum 2003, 1184 blz., van € 58,95 voor € 19,–. Roelants Nijmegen

Vuistdikke encyclopedie waarin zo’n 800 Britse auteurs en hun werk uitgebreid aan de orde komen, vanaf de leider van de ‘Georgian movement’ Lascelles Abercrombie (1881-1938) tot aan de Jamaicaanse Rasta-dichter Benjamin Zephaniah (1958). Opgenomen zijn ook 70 ‘Topical Articles’, met onderwerpen als de Bloomsbury-groep, kinder- en jeugdliteratuur, detectives, sciencefiction en koloniale literatuur.

Huon Mallalieu (ed.): The Illustrated History of Antiques. Paperback, Quantum Books 2003, 640 blz., van €31,95 voor €9,95. Nayler & Co Den Haag (070-3605454)

‘The essential reference for all antique lovers and collectors,’ luidt de ondertitel van dit fraaie overzichtswerk. Vele experts werkten mee aan het boek dat een groot aantal verzamelgebieden belicht: van oosterse tapijten tot Romeinse munten, van 16de-eeuwse harnassen tot de eerste generatie teddyberen (1820), van tinnen soldaatjes tot oude viola-da-gamba’s.

Lisa Thomas e.a. (red.): Reader’s Digest Wereldatlas. Gebonden, Reader’s Digest 2006, 407 blz., van € 59,50 voor €25,–. Steven Sterk Utrecht.

Goede, overzichtelijke atlas met maar liefst 300 paginagrote kaarten. Het kaartgedeelte wordt voorafgegaan door een katern met informatie over de oceanen, het klimaat, de natuur, de wereldbevolking, etc. En dan zijn er nog de vele, altijd aardige top-tien-lijstjes, bijvoorbeeld over de landen waar de meeste sigaretten worden gerookt (met Polen bovenaan: gemiddeld 3.620 sigaretten per inwoner per jaar). De index telt 80.000 geografische namen.

Tracey Emin: Works 1963-2006. Gebonden, Rizzoli 2006, 414 blz., van € 60,95 voor € 29,95. Premsela Amsterdam (020-6624266)

Prachtig boek over (en met) de Engelse ‘multimedia artist’ Tracey Emin en haar kernachtige, schrijnende en uiterst persoonlijke werk. Getoond worden zowel tekeningen en schilderijen als borduurwerken, stills uit video’s en films, geschriften en installaties. Boek bevat verder een mooi essay van Rudi Fuchs, en het verslag van een ‘conversation’ tussen Emin en Carl Freedman.

Robin Prior en Trevor Wilson: The Somme. Gebonden, Yale University Press 2005, 358 blz., van € 35,– voor € 10,–. De Boekenmarkt Den Haag (070-3658226)

De Slag aan de Somme (juli-november 1916) kostte 432.000 Britse soldaten het leven, het grootste verlies dat het Britse leger ooit bij een veldslag heeft geleden. De Duitse verliezen waren aanmerkelijk minder, ondanks een Britse overmacht aan manschappen en kanonnen. ‘What went wrong for the British?’, vragen Prior en Wilson zich in hun analyse af, om ten slotte uit te komen bij een falend opperbevel dat voortdurend foute inschattingen maakte.

Cees Fasseur: Wilhelmina. De jonge koningin/Krijgshaftig in een vormeloze jas. Paperbacks, Olympus 2003, 646/644 blz., van €17,50 voor € 6,90 per deel. Steven Sterk Utrecht en Donner Rotterdam.

‘Kostelijk materiaal. Kostelijk, smeuïg, kostbaar en op alle mogelijke niveaus informatief,’ schreef Jan Blokker in de Volkskrant over Fasseurs biografie van Wilhelmina. In het eerste deel komen de jeugdjaren van Wilhelmina aan bod, gevolgd door haar kroning in 1898, het huwelijk met Hendrik drie jaar later, en haar in aantal snel toenemende bemoeienissen met het regeringsbeleid. WO II vormt de kern van het tweede deel, met een belangrijke rol voor de vele brieven die Wilhelmina in die jaren schreef naar de in Canada verblijvende Juliana.