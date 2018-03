Raketschild is al lang geen luchtkasteel meer

Zwijgende mannen met de armen over elkaar, zwarte beeldschermen. Niets doet vermoeden dat deze raamloze kelder in de Haagse duinen het virtuele strijdtoneel is van de ene ruimteslag na de andere. En toch worden vanuit dit NAVO-gebouw scenario’s gespeeld, waarin vijandelijke raketten op NAVO-landen worden afgevuurd. Dit zenuwcentrum, of ‘Integrated testbed’ (ITB), speelt een belangrijke rol in de oefening ‘Joint Project Optic Windmill’ (JPOW) die begin september startte en technieken en tactieken van raketverdediging beproeft.

Het ITB is in Den Haag gevestigd op uitnodiging van de Nederlandse overheid. Voor JPOW zijn op vliegbasis De Peel NAVO-contingenten neergestreken die behalve met deze Haagse proeftuin ook in verbinding staan met een testcentrum voor raketverdediging in het Amerikaanse Colorado Springs. „Sorry dat we de beeldschermen hebben uitgezet”, zegt Dave Kiefer, Amerikaan en tweede man van het ITB, „maar we zaten net in een geheim scenario.”

Raketverdediging doet nog altijd denken aan ‘Star Wars’, het plan van de Amerikaanse president Ronald Reagan uit 1983. Zijn idee voor een paraplu tegen sovjetkernraketten bleek een luchtkasteel. Scepsis omringt nog altijd de onderscheppingsraketten die de VS in Alaska, Californië en, binnenkort, in Polen willen opstellen om intercontinentale raketaanvallen te pareren. Maar recente krantenkoppen bewijzen dat westerse krijgsmachten de verdediging tegen aanvallen met raketten met een kleiner bereik serieus nemen.

Half augustus beloofden de Verenigde Staten bijvoorbeeld aan Polen, in ruil voor de plaatsing van tien onderscheppingsraketten voor de lange afstand, de levering van bijna honderd Patriot PAC-3 raketten, die ballistische raketten voor de korte afstand kunnen uitschakelen. De Polen willen hiermee een schild boven de hoofdstad optrekken. Rusland heeft daarop gedreigd met de plaatsing van SS-26 Iskander raketten in de Russische enclave Kaliningrad.

Ook Turkije maakte vorige maand bekend een miljard dollar te hebben gereserveerd voor de aanleg van precies zo’n raketparaplu boven Ankara. Amerikaanse, Russische, Israëlische en Chinese bedrijven zijn uitgenodigd offertes te doen. Volgens een NAVO-functionaris is het schild rondom Ankara vooral bedoeld tegen mogelijke aanvallen met varianten van de Scud-raket waarmee Iran en Syrië zijn uitgerust.

De VS zegden Israël, dat over een eigen raketverdediging beschikt, enkele weken terug toe in de Negevwoestijn een mobiele radar te plaatsen die vergelijkbaar is met het geplande Tsjechische radarstation ter ondersteuning van de ‘Poolse’ onderscheppingsraketten. En eind juli oefende Japan een Noord-Koreaanse raketaanval op Tokio, waarbij de Japanse Zelfverdedigingsmacht ook PAC-3-batterijen rond de hoofdstad opstelde.

De trend om hoofdsteden te willen beschermen grijpt terug naar de jaren zeventig. Het ABM-verdrag dat de VS en de Sovjet-Unie in 1972 tekenden om raketverdediging te verbieden en daarmee de wederzijdse afschrikking te garanderen, stond één lokaal raketschild toe. De VS kozen ervoor om een aantal silo’s met intercontinentale raketten in Noord-Dakota te beschermen met nucleair geladen onderscheppingsraketten, maar ontmantelden dit schild in 1975. De Sovjet-Unie plaatste nucleaire onderscheppingsraketten rondom de hoofdstad Moskou. En daar staan ze nog steeds. De VS zegden in 2002 eenzijdig het ABM-verdrag op.

Krijgsmachten investeren dus zwaar in de hardware, maar daarmee is niet gezegd dat het onderscheppen van raketten al militaire routine is geworden. Dave Kiefer: „In 2003, tijdens de invasie van Irak, bewees de PAC-3 Iraakse raketten te kunnen treffen, iets wat Patriots van een eerdere generatie tijdens de eerste Golfoorlog in 1991 niet goed lukte. Maar de coördinatie, het met elkaar laten praten van alle sensoren en onderscheppingsmiddelen laat nogal te wensen over.” Tot voor kort konden zelfs de Duitse en Nederlandse Patriots niet met elkaar ‘praten’. Vandaar dat de NAVO in 2005 het programma ‘Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence’ (ALTBMD) in het leven riep, waaronder dit ITB-testcentrum valt.

Kiefers powerpointweergave van al die hightech systemen bewijst dat het koppelen daarvan een complexe aangelegenheid is. Zo zijn er drie types satellieten die opstijgende raketten kunnen detecteren, zeven NAVO-partners beschikken over Patriots of daarop lijkende onderscheppingsraketten en er is een dozijn radarsystemen dat het ballistische traject van vijandelijke raketten kan volgen.

De individuele NAVO-partners, zegt Kiefers collega Richard Marchand, „beschikken niet over de expertise om op eigen houtje tot die ‘interoperabiliteit’ te komen, dat is wat ALTBMD met deze proeftuin in Den Haag wil.”

Op de beeldschermen in De Peel, op de Schriever Air Force Base bij Colorado Springs en aan de Haagse Waalsdorperweg worden Iraanse raketten hoog boven Europa één voor één uit de lucht geplukt. Want dat een raketaanval door dat land één van de gerepeteerde scenario’s is, lijdt weinig twijfel. Maar de NAVO verwacht hiertoe pas over vier jaar echt in staat te zijn en dan alleen nog maar op bescheiden schaal. Kiefer: „Rond 2012 willen we raketten met een bereik van 3000 kilometer kunnen opmerken, volgen en onderscheppen vanaf land en vanaf schepen.” Een paar jaar later moeten systemen waarvan nu alleen maar prototypes bestaan, vijandelijke raketten eerder kunnen opmerken en ze hoger boven het aardoppervlak uitschakelen.

Die 3000 kilometer is een belangrijke limiet. „We hebben niet het doel om intercontinentale, strategische raketten te onderscheppen. We hebben de opdracht om NAVO-troepen te beschermen tegen tactische raketten.” Voor dat eerste zijn alleen de onderscheppingsraketten voor de lange afstand in Polen en in de VS zelf geschikt. Met deze zelf opgelegde grens blijft de NAVO dus aan de veilige kant van de discussie of het Amerikaanse schild de nucleaire afschrikking ondermijnt. Wat ALTBMD wel lijkt aan te tasten is de idee dat raketverdediging, zoals Star Wars, technologische science fiction is.