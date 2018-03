Radio Voorkeur

Kunststof. Toen filmregisseur Paul Verhoeven in 1985 vertrok naar Hollywood, meldde hij zich ook meteen aan bij het beroemde Jesus Seminar, een denktank van zeventig theologen, die al jaren discussiëren over de historische Jezus tegenover de mythische Jezus uit de Bijbel. Verhoeven werd als enige niet-theoloog toegelaten. Hij schreef een aantal essays, die hij heeft bewerkt voor een boek: Jezus van Nazaret. Radio 1, 19.04-20.00u.

Legendarisch live. Een concert van R.E.M. in de Pacha Club in Madrid op 21-10-2003. Met o.m. de nummers Drive en Losing my religion. Alle concerten zijn terug te luisteren via www.legendarischlive.kro.nl. Radio 2, 23.05-0.00u.

Casa Luna. Gesprek met Harold Robles, die als missie medische kennis wil verspreiden vanuit de overtuiging dat dit een mensenrecht is, net zoals godsdienstvrijheid of vrije meningsuiting. Via het door hem opgerichte Medical Knowledge Institute zet Robles zich hiervoor in. Radio 1, 0.02-0.45u.

Nachtvluchten. Thema voor september: Taboe of niet taboe met na 06.00u een vraaggesprek met Anita Greter, schrijfster van Hopjesvla met slagroom over haar hiv-infectie. Radio 1, 3.02-07.00u.