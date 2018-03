Pyromaan vrijgelaten en weer aangehouden

Groningen. Verdachte Johnny B. (20) uit `t Zandt is gisterochtend door de rechtbank van Groningen in vrijheid gesteld, en vervolgens gistermiddag weer aangehouden door het Openbaar Ministerie. Hij zat sinds december in voorlopige hechtenis op verdenking van brandstichting in een schuur in Godlinze en poging tot brandstichting in Eenum. Het OM beschuldigt hem van nog eens zeven brandstichtingen. B. ontkent. De rechtbank vond het niet nodig hem langer vast te houden. Het OM hield hem vervolgens aan op verdenking van bedreiging door dreig- en poederbrieven.