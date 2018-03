Prijzen voor Judi Dench en Dogma

Kopenhagen, 12 sept. De Europese Film Academy kent haar prestigieuze Lifetime Achievement Award toe aan actrice Judi Dench (73). De prijs voor European Achievement in World Cinema 2008 gaat naar Dogma. Tijdens de 21ste European Film Awards Ceremony op 6 december in Kopenhagen nemen Dench en Dogma-oprichters S¢ren Kragh--Jacobsen, Kristian Levring, Lars von Trier en Thomas Vinterberg hun prijzen in ontvangst.