Prijsvraag Erik Bindervoet

Oplossing Poëmogrammen

Feiten, feiten, feiten! Al die feiten en zo weinig ruimte om ze met elkaar te verbinden. 14 regels, 140 lettergrepen, een titel en een collage... Toch is menigeen erin geslaagd, zelfs als er heel andere dan door de dichter bedoelde feiten aan elkaar gekoppeld werden. Elk nieuw verband kan immers een nieuw gedicht creëren (en omgekeerd) en dus een nieuw feit (en omgekeerd). Hieronder de oplossingen van de poëmogrammen en de gelukkige prijswinnaars. Gefeliciteerd! En om met de dichter te spreken: Do try this at home!

Oplossing poëmogram 20 juni, Een vis in huis:

1849: tijd van de Goudkoorts; de veiligheidsspeld uitgevonden door Walter Hunt, die ook al de naaimachine had uitgevonden; sterfjaar van dichter en verhalenschrijver Edgar Allan Poe en tekenaar Hokusai; geboortejaar van fysioloog Ivan Pavlov.

Winnaar(s): Berd Ruttenberg, Hoorn, die de uitvinding van de veiligheidsspeld koppelde aan de schrijver Lafcadio Hearn (1850-1904).

Oplossing poëmogram 27 juni, De val van vogelhuis De Liefde:

1883: uitbarsting van de Krakatau; sterfjaar van componist Richard Wagner (in Venetië), circusartiest Tom Thumb en de laatste quagga (in Artis); de vuilnisbak uitgevonden door de Parijse prefect van politie, Eugène Poubelle; geboortejaar van dictator Benito Mussolini en schrijver Franz Kafka..

Winnaars: Michiel Muller & Mieke van Wijk, Vlieland; A. Altink, Malden, die door ‘diverse aanwijzingen’ geleid werd naar het jaar 1892: de geboorte van Franco, de uitvinding van de Dieselmotor en het uitsterven van de Portugese steenbok.

Oplossing poëmogram 29 augustus, De buffel zal slapen naast de vlinder (derde zang):

1846: voor het eerst een operatie uitgevoerd met behulp van anesthesie; sterfjaar van de Zwitser Rodolphe Töpffer, schepper van het eerste beeldverhaal, over de vlindervanger Meneer Prikkebeen, bezongen door Boudewijn de Groot en vertaald door J.J.A. Gouverneur en Gerrit Komrij; geboortejaar van wildwestlegende en circusartiest Buffalo Bill en van Isidore Ducasse, alias de Comte de Lautréamont, voorvader van de surrealisten, die zich ondermeer beriepen op zijn vergelijking van een schone jongeling met een toevallige ontmoeting tussen een naaimachine en een paraplu op een ontleedtafel.

Winnaars: goede oplossing: Yvon Mattaar, Arnhem; origineelste inzending: Wout Hardeman, Putten

Oplossing poëmogram 5 september, De voorsprong van de oorsprong:

1859: publicatie van de evolutietheorie van Charles Darwin, in The Origin of Species; sterfjaar vanThomas de Quincey, vooral bekend van zijn Confessions of an English Opium-Eater.

Winnaar: Wout Hardeman, Putten; Michiel Muller, Vlieland.