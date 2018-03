Een postbode in Duitsland heeft 20.000 poststukken thuis opgeslagen, maakte de politie bekend. Hij werd betrapt toen hij brieven in een afvalbak gooide. „De 23-jarige bezorgde ook geen brieven die aan hemzelf waren geadresseerd”, zei de politie. De man zei dat hij achterop was geraakt in de bezorging vanwege zijn avondschool. (Reuters)