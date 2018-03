Poetin vraagt begrip voor ?Georgië?

Premier Poetin heeft gisteren voor het eerst Ruslands rol in de oorlog met Georgië in het openbaar verdedigd. Hij beklaagt zich dat het Westen Rusland de schuld geeft van het conflict en beschuldigt Amerika van het aanwakkeren van een nieuwe ideologische strijd.

„Wat hadden we moeten doen”, vroeg Poetin in de Russische badplaats Sotsji aan Ruslandexperts en journalisten. „Met een zakmes zwaaien en het bloed van onze neuzen wrijven? Als een agressor jouw territorium binnenvalt, moet je hem in het gezicht slaan.”

Volgens Poetin liet Georgië Rusland geen keus toen het vorige maand de hoofdstad Tschinvali van de separatistische Georgische regio Zuid-Ossetië aanviel. Rusland heeft paspoorten verstrekt aan veel Zuid-Osseten en beschouwt hen als „burgers die beschermd moeten worden”. Dat het Westen Rusland de schuld geeft van het conflict vindt Poetin „immoreel” en „oneerlijk”.

Dat Rusland, gesterkt door de olie- en gasinkomsten, ‘imperialistische ambities’ zou hebben en zijn oude invloedssfeer zou willen herstellen, ontkent Poetin. Rusland heeft „niet de wens of enige reden om inbreuk te maken op de soevereiniteit van voormalige Sovjetrepublieken”, aldus de premier.

„Er is geen Sovjetdreiging meer”, benadrukte hij, „maar anderen proberen [de angst daarvoor, red.] wel nieuw leven in te blazen”. Hij doelde daarmee op de retoriek van Amerika, die ten doel zou hebben de Republikeinen in het zadel te houden bij de komende verkiezingen. Poetin zegt dat er „geen basis is voor een nieuwe Koude Oorlog” maar hij waarschuwde Amerika wel voor het beginnen van een nieuwe wapenrace, met zijn plannen voor een raketschild in Europa.

Poetins toespraak komt op het moment dat de aandelenkoersen in Rusland onder druk staan en de roebel snel in waarde daalt. Ook lijken buitenlandse investeerders zich terug te trekken. Poetin haastte zich echter te zeggen dat dit „geen enkel verband” hield met de crisis in Georgië maar de effecten waren van de mondiale kredietcrisis, zoals die in elk land werden gevoeld. (AP, Reuters, BBC)