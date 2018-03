Plannen voor film over vuurwerkramp

LEEUWARDEN. Speelfilmproducent Dutch Mountain Movies heeft plannen een speelfilm te maken over de vuurwerkramp die op 13 mei 2000 plaatsvond in Enschede. De producent heeft een optie genomen op de filmrechten van het boek Op Zoek naar de Waarheid van de Vuurwerkramp (2004) van journalist Simon Vuyk. Dutch Mountain Movies heeft inmiddels een voorstel voor een tv-film neergelegd bij de Publieke Omroep. De film zal rond 13 mei 2010, exact tien jaar na de ramp, te zien zijn. De productiemaatschappij weet nog niet hoe ze de enorme ontploffing in beeld gaat brengen.