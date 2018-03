Petraeus ziet nog gevaren in Irak

Politieke conflicten zijn onder de gevaren die de vooruitgang in Irak van de afgelopen maanden teniet kunnen doen, zo heeft de scheidende hoogste Amerikaanse commandant in Irak, generaal David Petraeus, gisteren gezegd. Petraeus, die chef wordt van het Amerikaanse Centraal commando in het Midden-Oosten en Centraal-Azië, draagt 16 september het commando in Irak over aan zijn rechterhand, generaal Raymond Odierno. Hij gaf gisteren een serie interviews.

„Onder de gevaren die de bereikte vooruitgang op het gebied van de veiligheid kunnen ruïneren, zou een wedergeboorte van Al-Qaeda zijn, een terugkeer van de speciale groepen [extremistisch-shi’itische milities] of politieke conflicten die ontaarden in straatgeweld”, aldus Petraeus.

Amerikaanse politici spreken sinds kort van een overwinning in Irak die binnen handbereik zou zijn. Maar Petraeus gaat daarin niet met hen mee. „We kunnen niet spreken van overwinning of succes in Irak. Ik spreek van vooruitgang, beduidende vooruitgang.”

Toen hij negentien maanden geleden in Irak aantrad, was „het geweld afgrijselijk en werd het weefsel van de samenleving uiteengescheurd”. In de tussentijd hebben de Verenigde Staten met het sturen van 30.000 extra militairen ingespeeld op Iraakse ontwikkelingen als de splitsing van de sunnitische rebellen, van wie een deel zich tegen Al-Qaeda-in-Irak keerde, en het staakt-het-vuren van de radicale shi’itische geestelijke Muqtada Sadr. Nu, zei hij, is het „te doen” om de Amerikaanse troepen tegen midden 2009 uit de steden terug te trekken. Maar, waarschuwde hij nog eens, „er zijn veel stormwolken aan de horizon die zich tot werkelijke problemen kunnen ontwikkelen”. (AFP, BBC)