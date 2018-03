Perspectieven

Ik hoor mensen protesteren tegen een samenscholingsverbod in Ede, op krekels jagen in Piemonte en in Washington hoor ik ze bespreken of de zon nu op- of ondergaat op de buttons voor Obama. De radio in mijn keuken brengt me in het gezelschap van mensen van over de hele wereld terwijl ik de afwas sta te doen. Zolang ik nog geen zuivere zender heb gevonden, en de keuken zich vult met elkaar storende uitzendingen, heb ik het idee dat ik niet alleen stemmen van over de hele wereld hoor, maar dat ik ook toegang krijg tot het verleden. Zelfs het nieuwsbericht – dat met licht gekraak uit de kleine speaker komt – lijkt van vroeger. Wat de indruk van het luisteren naar het verleden nog eens versterkt is dat radio-dj’s overwegend muziek draaien die gemaakt is in de vorige eeuw is, of zelfs langer geleden.

Oude muziek opnieuw beluisteren is niet altijd gebruikelijk geweest, las ik in het boek De Romantische Orde van Maarten Doorman. Tot aan de romantiek was het gangbaar uitsluitend eigentijdse muziek uit te voeren. Deze muziek werd voor speciale gelegenheden gecomponeerd en zelden werd een compositie nadat deze was gehoord op bijvoorbeeld een bruiloft of kerkdienst nogmaals ten gehore gebracht. Daarna belandde ze op zolder of bij het vuilnis zodat, in tegenstelling tot schilderijen of in veelvoud gereproduceerde literatuur, een duizelingwekkende hoeveelheid muziek van grote componisten aan de vergetelheid is prijsgegeven.

Ik probeer me voor te stellen wat het betekent om muziek te horen die je nooit zal kunnen herbeluisteren. Het moet de ervaring van het luisteren naar muziek intensiveren maar ook haast ondraaglijk maken. Ik ervaar iets dat erbij in de buurt moet komen wanneer ik naar buiten kijk en een wolkenlucht voorbij zie trekken waarvan ik weet dat deze zich nooit zal herhalen. Hoe goed ik ook oplet, de werkelijkheid gaat aan mij voorbij en ik heb slechts het nakijken.

Bij Galerie Fons Welters zag ik de film The Last Smoking Flight van Gabriel Lester die me dankbaar maakt voor de reproductiemogelijkheden van beeld en geluid. De komende weken is er een expansief aandoende wolkenhemel te zien die voort lijkt te komen uit het aansteken van een sigaret. Als toeschouwer kun je baden in een wolkenhemel en pianomuziek. Het kader om dit wolkenlandschap is zo breed en zo wijd dat ik van elk moment in de film een still zou willen zien, om elk detail in me op te kunnen nemen. Er ontstaat spanning doordat de cameravoering net geen gehoor geeft aan dat verlangen. Heel rustig glijdt de camera door de wolken en de rook van de sigaret. Soms verdwijn je als toeschouwer in de rook, dan weer verschijnen er prachtige vergezichten en landschappen met traag vervormende wolken die wisselende horizonnen zoeken. Rustgevend als een sigaret, maar ook zorgwekkend. Want wie heeft dit onmogelijke vergezicht gefilmd? Het perspectief is in al haar schoonheid onaards en bijna onmenselijk.

Wanneer ik mijn radio nauwkeurig afstem op de meest zuivere ruis die er te vinden is, kan ik me voorstellen dat ik behalve het verleden ook het begin van een toekomst opvang. Ik hoor behalve overblijfselen van muziek die eeuwen geleden werd uitgevoerd nu ook het geaarzel van wolken die zoeken naar een vorm. Ik hoor muziek die nog bedacht moet worden en mensen zoeken naar een woord.