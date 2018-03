Performance tussen de beelden Rotterdam Op de laatste expositiedag van de installaties van Antony Gormley in de Kunsthal voert Juxtapose zondag de interactieve dans performance In Mid-Air uit. De performance is een cross-over tussen dans en beeldende kunst en Juxtapose stelt net als Gormley het menselijk lichaam centraal. Het gezelschap is een mix van professionele dansers en amateurs. Het publiek kan ook deelnemen aan de performance. Gormley’s beelden op de daken van omliggende gebouwen zijn nog tot eind oktober te zien. In Mid-air zo 14 sept 14u Kunsthal, Westzeedijk, Rotterdam.