Pas verschenen

literatuur

Bernlef: Dwaalwegen. Querido, 82 blz. € 16,95

‘Het glasgordijn hangt stil / de deurknop roerloos / licht valt in egale banen / Op tafel een vaas narcissen/gezwollen knoppen / wachten op de hen toegemeten bloei’. Nieuwe poëzie van schrijver en dichter Bernlef.

Herman Brusselmans: Een dag in Gent. Prometheus, 198 blz. € 17,95

Roman over een dag in het leven van hoofdpersonage Herman Brusselmans.

Gerrit Kouwenaar: Vallende stilte. Een keuze uit eigen werk. Querido, 278 blz. € 19,95

Bloemlezing door de dichter zelf samengesteld bij zijn 85ste verjaardag.

Nagieb Mahfoez: Arabische nachten en dagen (Layali alf layla). Vert. Richard van Leeuwen, De Geus, 252 blz. € 19,90

Roman (1982) van de Egyptische Nobelprijswinnaar voor de literatuur Nagieb Mahfoez (1911-2006).

Alice Munro: Het uitzicht vanaf Castle Rock: (The View from Castle Rock). Vert. Pleuke Boyce, De Geus, 382 blz. € 22,50

Memoires in verhaalvorm van de grand dame van de Canadese literatuur Alice Munro (1931) ; over haar voorouders en over haar zelf.

NON-FICTIE

Roelof van Gelder: Zeepost. Nooit bezorgde brieven uit de 17de en 18de eeuw. Atlas, 276 blz. € 22,95

In het archief van de Engelse admiraliteit in Londen liggen zo’n 40.000 brieven, ooit in beslag genomen op gekaapte Nederlandse schepen. Historicus Roelof van Gelder selecteerde er 50, hertaalde ze en beschreef de achtergronden van de brievenschrijvers en de geadresseerden.

Peter Middendorp: Lange Poten. Een jaar lang vreemdeling in Den Haag. Prometheus, 290 blz. € 16,95

Verzameling columns uit dagblad De Pers waarin schrijver Middendorp de wereld achter de schermen van de Haagse politiek beschrijft.