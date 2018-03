Paniek! Reanimeren!

Opiniepeilingen zijn als de bordelen in de negentiende eeuw: elke politicus maakt er gebruik van, maar niemand wil het toegeven.

Maar het bordeelbezoek van Mariëtte Hamer, de fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, valt niet meer geheim te houden. Trillend en bevend van opwinding is ze naar buiten gekomen. De PvdA heeft er nog nooit zo slecht voorgestaan in de peilingen. Toen een journalist haar schertsend vroeg of de partij bij de volgende verkiezingen de kiesdrempel wel zou halen, zei ze in alle ernst dat de PvdA altijd nog wel kan rekenen op vijf zetels. De paniek is toegeslagen.

Maar met dappere rode wangetjes zegt Hamer fier dat ze de partij wil ‘reanimeren’. De woordkeus is interessant. In algemeen taalgebruik wordt het werkwoord gebezigd bij de situatie waarin iemand in feite dood is, ten gevolge van een hartstilstand, maar heel misschien met veel geluk weer tot leven kan worden gewekt met behulp van gewelddadige massage of massieve stroomstoten. De fractievoorzitter geeft dus impliciet toe dat haar partij in haar ogen is overleden.

Vanuit etymologisch oogpunt is haar keuze voor dit werkwoord misschien nog wel interessanter. ‘Reanimeren’ betekent letterlijk ‘een ontzield lichaam opnieuw bezielen’. De geïmpliceerde diagnose lijkt mij volledig juist. De oorzaak van de teloorgang van de PvdA is precies dat: de partij is haar ziel kwijtgeraakt.

In de negentiende eeuw raakte je je ziel kwijt door hem te verkopen aan de duivel in ruil voor veel extra ongestoord bordeelbezoek. In de twintigste eeuw heeft de PvdA haar ziel gratis en voor niets bij het grofvuil gezet omdat zij de arrogantie had te geloven geen ziel meer nodig te hebben. Het waren de dagen van premier Wim Kok. De jaren van Paars leken eindeloos te gaan duren. De PvdA leek voor eeuwig vastgeklonken in het centrum van de macht. Kok vond dat de partij haar ideologische veren moest afschudden.

Zo veranderde de PvdA van een bevoogdende, regenteske partij die ergens voor stond in een bevoogdende, regenteske partij die nergens voor staat. Daarmee is de partij, meer dan welke andere traditionele partij dan ook, het symbool geworden van de oude politiek die door assertieve kiezers van nu wordt uitgekotst. Reanimeren lijkt mij zinloos.