Palin foutloos maar onzeker in interview

De Republikeinse kandidaat voor het vicepresidentschap, Sarah Palin, heeft gisteren haar eerste interview gegeven, twee weken nadat ze door John McCain voor de functie werd voorgedragen.

Daar werd erg naar uitgekeken omdat velen zich afvroegen of de 44-jarige gouverneur van Alaska wel voldoende ervaring had – en dan vooral internationale ervaring – voor de functie. Tijdens het gesprek met een interviewer van ABC News maakte Palin volgens kenners een wat onzekere indruk, maar ze beging geen grote fouten.

Zo hield ze zich op de vlakte toen de interviewer van ABC News vroeg of zij de Bush-doctrine steunt; het principe van unilateraal ingrijpen als de Amerikaanse nationale veiligheid gevaar zou lopen.

Palin beaamde voor het eerst dat de mens mogelijk bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Een stelling die McCain al langer inneemt maar die Palin eerder expliciet tegen had gesproken. Ook zei ze dat ze, anders dan McCain, nog steeds voorstander is van het boren naar olie in het Arctic National Wildlife Refuge (ANWR), een beschermd natuurgebied in het noorden van Alaska. Het aanboren van nieuwe oliebronnen is een groot onderwerp in de campagne door de hoge benzineprijzen.

De moeilijkste onderdelen van het interview betroffen internationale zaken. Palin gaf geen antwoord en vroeg wat de interviewer bedoelde met de Bush-doctrine. Daarna omzeilde ze het thema door Bush te prijzen voor zijn inspanningen bij de oorlog tegen terreur.

Gevraagd naar ontwikkelingen in Rusland en hoe ze daarover vanuit het verre Alaska van op de hoogte bleef, wees ze erop dat het land „onze buurman is” en dat je Rusland vanuit Alaska gewoon kunt zien liggen.

Palin en McCain hebben de laatste weken volgehouden dat zij – als oud-burgemeester van Wasilla (9.000 inwoners) en sinds 2006 als gouverneur van Alaska (700.000 inwoners) – voldoende internationale ervaring heeft om op te treden als bevelhebber van de krijgsmacht. De Democraten en een aantal conservatieve deskundigen trekken dat in twijfel.

