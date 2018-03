Overige films

I, Robot (Alex Proyas, 2004, VS). Agent Will Smith jaagt op zelfdenkende en zelfs criminele robots in actiefilm waarvan de belangrijkste momenten niet helemaal gelukt uit de computer zijn gekomen. RTL4, 20.30-22.35u.

Ladder 49 (Jay Russell, 2004, VS). Macho-exploitatie in film over brandweermannen in Baltimore. Joaquin Phoenix is het groentje dat na het redden van een man in een warenhuis niet meer kan ontkomen, John Travolta geeft leiding aan de reddingsoperatie. Eén, 20.40-22.35u.

* Die Hard (John McTiernan, 1988, VS). Enerverende actiefilm, waarvan de expliciete hardheid, de spectaculaire vormgeving en de cynische toon school zouden maken in Hollywood. Op kerstavond bindt eenzame politieman vanuit de liftkoker van een kantoorkathedraal de strijd aan met genadeloze terroristen, die Japanse topmanagers in gijzeling houden. Met Bruce Willis, Alan Rickman. RTL5, 22.00-0.30u.

Het mysterie van de sardine (Erik van Zuylen, 2005, Nederland). Een filosoof raakt bij een aanslag zijn benen kwijt. De aanslag wordt nooit opgehelderd. Er is geen enkel aanknopingspunt. Of is alles een aanknopingspunt? Naar roman van Stefan Themerson. Met Victor Löw, Renée Fokker. Ned.2, 22.50-0.40u.

* Gangs of New York (Martin Scorsese, 2002, VS). Reconstructie van het etnische geweld in de straten van New York in de 19de eeuw. Tegen de achtergrond van de rellen tegen de dienstplicht (1863), waarin de Ieren zich richten tegen Lincoln én de Amerikanen van Afrikaanse afkomst, vindt in de gelaagde, pretentieuze film ook een afrekening plaats tussen de katholieke en de protestantse bendes. Met Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Liam Neeson. Net5, 22.55-2.05u.