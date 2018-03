Ordina koopt Belgisch bedrijf

Nieuwegein, 12 sept. De automatiseerder Ordina heeft de Belgische branchegenoot E-Chain Management overgenomen. Hiermee verwacht Ordina een groter deel van de Benelux-markt te kunnen bedienen. Dat heeft het beursgenoteerde bedrijf vandaag bekendgemaakt. Hoeveel Ordina betaalt voor het Belgische bedrijf, is nog niet duidelijk. Afhankelijk van de resultaten van E-Chain tot 2010 bedraagt de koopprijs naar verwachting ongeveer vijf keer het gemiddelde bedrijfsresultaat over 2008 en 2009. E-Chain is gespecialiseerd in bedrijfssoftware. Het bedrijf telt 108 specialisten en haalde vorig jaar een omzet van 13,6 miljoen euro.