Opname Irakezen als groep gestopt

Den Haag, 12 sept. Iraakse vluchtelingen krijgen niet langer meer automatisch een tijdelijke verblijfsvergunning. Het zogenaamd categoriaal beleid voor dat land wordt opgeheven. Dat zou staatssecretaris Albayrak (Vreemdelingenzaken, PvdA) naar verwachting vanmiddag bekend maken, zo bevestigen bronnen in Den Haag. De sterke stijging van het verwachte aantal asielzoekers dit jaar is voor het grootste deel te verklaren uit een toegenomen instroom uit Irak. Het aantal Irakezen dat in Nederland asiel heeft gevraagd, is in de eerste helft van het jaar met ruim 40 procent gestegen.