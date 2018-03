Opgejaagd & vervolgd

Het trekt niet altijd de aandacht als de Nationale Ombudsman een lid van de regering opdraagt met een burger ‘aan tafel te gaan zitten’ om ‘volwaardig excuses’ te maken. Sommige kwesties gaan echter zoveel perken te buiten dat ze het zelfbeeld van de rechtsstaat aantasten. Kon dit écht gebeuren?

In deze casus overtrad de overheid in een confrontatie met een burger fundamentele rechtsnormen en fatsoensregels. Er was sprake van discriminatie op huidskleur en herhaaldelijk misbruik van macht. Er is geweld toegepast. De burger is op onjuiste gronden ‘ontoelaatbaar’ lang opgesloten, zonder eten en drinken. Het gedrag van de ambtenaren hield „een verwijtbare aanzet tot escalatie” in, een kuise formulering voor wat vermoedelijk grof en intimiderend optreden is geweest. In ieder geval was er sprake van een „basale verwaarlozing van professionaliteit”.

De Nationale Ombudsman heeft geen sancties. Hij beschikt alleen over de macht van het woord en het gezag van zijn positie. Excuses van de minister zijn het enige wat de betreffende burger aan genoegdoening zal ervaren. En het gevoel dat drie jaar nadat het is gebeurd, er ten minste één overheidsinstantie is die wil opschrijven wat er met hem, een zwarte man, is gebeurd. Hij is „in ongunstige zin naast een andere man eruit gepikt en met ontoelaatbare dwangmiddelen opgejaagd en vervolgd”.

Deze kwestie gaat het incident te boven. Behalve om excuses aan de burger vraagt de Ombudsman de regering ook om te bezien of „de opleiding en permanente scholing” van het personeel van de betreffende dienst „discriminatie, misbruik van bevoegdheid en gebrek aan professionaliteit in de toekomst voorkomen”.

Deze conclusie, een feitelijke ingebrekestelling van de gehele dienst, reikt ver. In de Tweede Kamer worden om heel wat minder dringende kwesties spoeddebatten gehouden. De Koninklijke Marechaussee (Kmar), waar het hier om gaat, wordt als dienst dus ter verantwoording geroepen. Het ziet er uit als een probleem met een diepere oorzaak.

De Ombudsman wordt regelmatig geconfronteerd met klachten van reizigers en zelfs cabinepersoneel over de grensbewaking. Vernederende fouilleringen, achteloos machtsvertoon, gebrekkige klachtenprocedures, onvermogen om eigen optreden uit te leggen, onwil zich te legitimeren, niet in staat met mondige of lastige burgers om te gaan.

Toezicht op de particuliere beveiligingsbedrijven lijkt de Marechaussee niet waar te maken. Opvallend zijn ook de luie klachtenprocedures die de Kmar zich veroorlooft. Met algemene excuusbrieven worden klachten afgewimpeld, waar juist gedetailleerd onderzoek in eigen kring mag worden verwacht. Juist om zwakke punten te corrigeren. De Ombudsman schreef in zijn jaarverslag dat de verhouding tussen burger en overheid verhardt. De oorzaak moet mede bij de overheid zelf gezocht moet worden. Deze kwestie laat zien dat die conclusie niet uit de lucht komt vallen. Behalve excuses komt deze burger ook materiële compensatie toe.