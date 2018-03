Open Monumentendag Nederland Sporen is het thema van de Open Monumentendag op 13 en 14 september met veel aandacht voor archeologie en bouwhistorie. In 350 gemeenten worden sporen uit het verleden getoond in hunebedden, terpen, kerkenpaden, muurschilderingen etc. Ook wordt aandacht besteed aan internationale invloeden in gebouwen, zoals het gebouw van De Bazel en het Huis van Nienhuis in Amsterdam en de Vleeshal in Haarlem van de Vlaming Lieven de Key. En omdat het ook Nationale Orgeldag is wordt in veel kerken het orgel bespeeld. Inl www.openmonumentendag.nl