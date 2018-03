Vanavond heeft het er nog geen schijn van, maar we staan wel degelijk aan het begin van een langdurige droge periode. Een oostenwind gaat droge maar ook koele lucht aanvoeren. Vannacht regent het nog geruime tijd door in een strook over het midden van het land. Het noordoosten en zuidwesten blijven grotendeels droog. Morgenochtend trekt de zone met bewolking en nog wat lichte regen langzaam over de zuidelijke provincies weg naar België. Vanuit het noordoosten klaart het in de middag op. Bij een meest matige, op de Wadden vrij krachtige oost- tot noordoostenwind wordt het maximaal 17 graden. In de nacht naar zondag en ook zondagochtend is het helder. In de middag trekt er vanuit het noordoosten wat bewolking over maar het blijft droog. Bij een matige wind wordt het in de middag hooguit een graad of 17. Na zondag blijft het dagenlang min of meer hetzelfde weer. Het is droog met soms flinke zonnige perioden, maar ook enkele wolkenvelden. De wind handhaaft zich in de oosthoek en ook wat betreft temperatuur zijn de veranderingen minimaal. Aan de Texaanse kust treft men de laatste voorbereidingen voor de komst van de wervelstorm Ike. Die komt morgenochtend Amerikaanse tijd aan land in de buurt van Galveston. Vlak daar achter, iets verder landinwaarts, ligt Houston. Naar verwachting komt Ike met windsnelheden rond 160 km/u, aanzienlijke zeewateropzet en enorme hoeveelheden regen aan land.