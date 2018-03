Ook honingbijen doen graag de wave

rotterdam. Reuzenhoningbijen en voetbalfans hebben één ding gemeen: in hun thuishonk doen ze soms de wave. Binnen een seconde steken honderden bijen hun achterlijfjes omhoog in de lucht. Zo jagen ze bijen-etende wespen weg van hun nest, schrijven onderzoekers PLoS One. De reuzenhoningbij leeft in Azië en maakt een nest van één platte honingraat die open en bloot aan tak of dakrand hangt. Die levensstijl maakt de bij erg kwetsbaar voor hongerige wespen. Onderzoekers filmden twee nesten in Nepal. De waves zorgen ervoor dat wespen alleen los rondvliegende bijen te pakken krijgen.