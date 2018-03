Onemanshow op de veiling

De afdelingen etnografica, zilver en toegepaste kunst zijn al afgestoten. En kunst en antiek met een geschatte opbrengst onder de 4.000 euro wordt niet meer aangeboden. Nee, voor Roel Boven (64), eigenaar van Boven’s veilingen in Amsterdam, is het zonneklaar: Christie’s en Sotheby’s zijn bezig om geleidelijk uit Amsterdam te vertrekken. „Vind je het gek”, zegt Boven, „in Nederland zetten beide veilinghuizen jaarlijks zo’n 70 miljoen euro om. In New York en Londen hameren ze zulke bedragen soms in één middag bij elkaar.”

Boven’s Veilingen is een van de kleine veilinghuizen die in het gat zijn gedoken dat Christie’s en Sotheby’s de afgelopen jaren lieten ontstaan. Zeker 95 procent van alle kunst en antiek die hij aanbiedt, zegt Boven, zou door de grote veilinghuizen worden geweigerd.

Neem zijn veiling ‘Moderne Kunst’, waarvan morgen de kijkdagen beginnen. Een Corneille-horloge (richtprijs 50 tot 80 euro), late gouaches van Anton Heyboer (vanaf 200 euro), zeefdrukken van Herman Brood (vanaf 300 euro) – zulke kunst voor een kleine beurs is bij de grote veilinghuizen niet te vinden.

Roel Boven kan het zich permitteren zulke goedkope kunst aan te bieden omdat zijn kosten laag zijn. „Wat ik doe is een one manshow. Het fotograferen van de kunst, de catalogus, de website, ik doe alles zelf. En veilen doe ik in een gehuurde ruimte. Mijn lasten vallen in het niet vergeleken met die van de grote veilinghuizen. Voor Sotheby’s en Christie’s is het niet lonend om kunst onder de 4.000 euro te verkopen. Dan wegen de opbrengsten niet op tegen de kosten.”

Roel Boven heeft veertig jaar ervaring met het taxeren en verkopen van kunst. In 1997 vertrok hij na twaalf jaar bij Christie’s, waar hij hoofd was van de meubelafdeling. Op bijna pensioengerechtigde leeftijd besloot hij tweeënhalf jaar geleden een veilinghuis te beginnen – „Ik wilde weer wat gaan doen met mijn kennis.”

Van oude relaties kwamen de meubels en schilderijen voor zijn eerste verkoop. „Dat is het allerlastigste: goede spullen vinden. Bij een nieuw bedrijf kijken aanbieders de kat uit de boom. Je moet eerst bewijzen dat je het aankunt.”

Inmiddels bereidt de nieuwkomer zijn zeventiende veiling voor. Geleidelijk groeit zijn naamsbekendheid en komen steeds meer liefhebbers af op zijn kijkdagen en veilingen. „Adverteren is te duur, ik moet het van mond-tot-mondreclame hebben.” Trots vermeldt hij zijn eerste grote resultaten, zoals de verkoop eerder dit jaar van een doek van de negentiende-eeuwse schilder Charles Leickert voor 20.000 euro.

Kleine veilinghuizen zijn veel flexibeler dan grote, zegt Boven. Hij werkt zonder vast veilingschema. Zo kreeg hij in april een nalatenschap aangeboden die de erven snel wilden verkopen. Binnen drie weken waren de erfstukken verkocht. Voor inbrengers zijn de kosten bovendien veel lager. Daar staat tegenover, zegt Boven, dat de grote huizen met hun pr-kracht in staat zijn meer publiek te trekken voor een veiling.

Boven heeft plezier in het zwaaien met de hamer. Op maandagen leidt hij met een collega ook de Amsterdamse onroerendgoedveilingen in Felix Meritis. Of hij verwacht over vijf jaar op zijn zeventigste nog steeds bezig te zijn met zijn onemanshow? Boven: „Zolang ik er lol in heb, ga ik door. Vandaag iets moois vinden en het morgen verkopen, dat is het leuke van ons vak.”

Veiling Moderne Kunst dinsdag 23 sept 19.30 uur bij Boven’s Veiling, Kerkstraat 78 A in Amsterdam. Kijkdagen 14-15 en 19-21 sept. Online-catalogus: www.bovens.biz