Ochtendlichtbad

Wakker worden met een glimlach. Het kan. Zelfs om 06.30 uur, op een doordeweekse dag en dat tot nu toe iedere ochtend. Waar het door komt is nog onduidelijk. Is het het langzaam feller wordende licht, of het aanzwellende getjilp?

Naast ons bed staat het vernieuwde wake-up light van Philips, de HF 3475 (circa 150 euro, naar believen andere geluiden of radio). Een fikse, melkwitte ‘schemerlamp’ met draaiwieltjes aan de zijkant en een hendeltje voor de aan/uit-functie. Het instellen van elk elektronisch apparaat is een intelligentietest en dit keer zorgde dat hendeltje voor een struikelmoment. Boze kreten bereiken de badkamer: de snoozer-stand is aangezet in plaats van de uitstand.

Zo er een minpunt moet worden uitgedeeld, dan is dat het hendeltje. Daar meteen aan toevoegend dat waarschijnlijk iedereen die wakker wordt niet helemaal compos mentis is en makkelijk iets verkeerds doet. Verder niets dan lof voor deze ochtendlamp.

Ochtendlamp, want wekker is geen goed woord. Een wekker maakt je wakker en wakker maken gaat van au. Bij deze lamp besef je opeens dat je wakker bent en dan pas hoor je zacht getjilp. Onweerstaanbaar kruipt een glimlach over het gelaat.

Hans Moll