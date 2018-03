NXP moest drastische maatregelen nemen

Men neme een kwakkelende chipmarkt, een lage winstmarge, hoge onderzoekskosten, een zware schuldenlast en een lage dollarkoers: NXP Semiconductors heeft alle ingrediënten in huis om in de problemen te verkeren. Vandaar dat directeur Frans van Houten vandaag „drastische maatregelen” bekendmaakte: wereldwijd 4.500 ontslagen, waarvan 1.300 in Nederland, en sluiting van fabrieken in de VS en Frankrijk.

Dat NXP ingrijpt in de productiefaciliteiten komt niet als een verrassing. Wel is het opvallend dat er mensen uit het ‘hart’ van het bedrijf gesneden worden: de afdelingen die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling. „Daar verdwijnen honderd mensen en dat is erg veel”, zegt bestuurder Ron van Baden van FNV Bondgenoten.

De maatregel heeft te maken met het afstoten van de mobiele divisie. Die was ondergebracht in een joint venture met STMicroelectronics, maar in een mum van tijd werd NXP uitgekocht door het Zweedse Ericsson. NXP wil nu vooral groeien in chips voor de auto-industrie en voor settopboxen, de terreinen waar de innovatiesnelheden niet zo hoog zijn als bij chips voor mobieltjes. De winstmarges kunnen daardoor omhoog en de onderzoekskosten blijven binnen de perken. „Maar we geven nog steeds 16 procent van onze omzet uit aan onderzoek.”

Volgens Van Houten is NXP in zijn nieuwe vorm klaar voor de toekomst, zelfs al houdt de economische teruggang wat langer aan. „Dit is niet maar zo een reorganisatie, maar een compleet redesign van het bedrijf, waardoor we kleiner zijn maar ook efficiënter kunnen werken.”

Snijden in de kosten moet het rendement van NXP te verhogen. „Dat krijg je met private-equityaandeelhouders: de tijd begint te dringen”, zegt Wing-Yen Choi van zakenbank Theodoor Gilissen. Dat NXP gebukt gaat onder een grote schuldenlast hoeft volgens Choi niet dramatisch te zijn. „Zolang NXP maar genoeg winst maakt om de rente te betalen.” Volgens Van Houten hebben de aandeelhouders geen invloed op de voorgenomen investeringen. Uit de verkoop van de mobiele chipdivisie komt 1,5 tot 2 miljard euro vrij. „Dat geld blijft allemaal binnen het bedrijf. We gaan het gebruiken om tot schaalvergroting bij onze kernactiviteiten te komen.”

Analisten vragen zich af of NXP in de nieuwe constellatie wel opgewassen is tegen nieuwe tegenslagen. Volgens Wing-Yen Choi is het niet ondenkbaar dat NXP toenadering zal zoeken tot andere Europese chipfabrikanten als STMicroelelectronics en Infineon. „Dat zou een mooie match zijn, maar nu is het nog niet zover.” Aanhoudende economische malaise zou de chipmakers wel in elkaars armen kunnen drijven, zegt Yen.

Bij de vakbonden is het massa-ontslag van NXP hard aangekomen, hoewel Van Baden van FNV Bondgenoten al wist dat de reorganisatie een behoorlijke omvang zou hebben. „Het is vergeleken met de rest van de markt een buitenproportionele ingreep. NXP heeft ervoor gekozen om niet meer voorop te lopen in de ontwikkelingen van de mobiele chips.” Eerder verweet Van Baden de NXP-top al dat men zich „had laten naaien” door de joint venture met STMicroelectronics te laten mislukken. Ook Arthur Bot van CNV Metaal en Elektro betreurt het dat „het tafelzilver” van NXP uit het bedrijf verdwenen is.

De bonden onderhandelen nu over een sociaal plan voor de werknemers. Ze mikken op regelingen voor vrijwillig vertrek, hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan en een marktconforme schadeloosstelling. „NXP hoeft niet op een koopje te rekenen”, zegt Van Baden van FNV. Arthur Bot van CNV zal zich ook inzetten voor bemiddeling van hogere opgeleide technici : „Die kunnen ook niet zomaar ergens anders aan de slag. Vaak hebben ze specifieke kennis van net één vierkante centimeter van het onderzoeksterrein.”