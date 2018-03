Nu Nederland nog

Voordat de touringcar arriveert die de reggaedelegatie vanuit Rotterdam naar het noordoosten van het Duitse Ruhrgebied zal brengen, maakt de labeleigenaar zich druk in de gang van een portiekwoning in Delftshaven. Mr. Rude (32) draagt een vest en een hoed in camouflagekleuren, een zwarte rugzak en zonnebril en een t-shirt met daarop het logo van Ziggi en de Renaissance Band, de act waar hij drie jaar geleden zijn onafhankelijke platenlabel Rock ’N Vibes omheen bouwde en waarop hij sindsdien al zijn aandacht heeft gericht.

Mr. Rude heeft net een mailtje gekregen over de Amerikaanse releasedatum van het tweede album van Ziggi, In Transit. Maar Mr. Rude ging voorlopig nog helemaal niet uit van een Amerikaanse releasedatum. Opgewonden: „Ik had gezegd: laten we beginnen met Europa. Daar heeft Ziggi al aanhang opgebouwd. Hier in Nederland kun je met duizend geperste albums aan een mooie promotie beginnen. Maar in New York, man… Ik geloof in het product maar het is echt een superrisico. En ik moet alles uit mijn eigen zak betalen. Zij hoeven het alleen in de winkel te leggen.”

‘Zij’ zijn de mensen van platenmaatschappij Greensleeves, onderdeel van het internationaal toonaangevende reggaelabel VP Records uit Jamaica. In de catalogus van VP Records zitten de belangrijkste reggaesterren, zoals Sean Paul, Sizzla, Luciano, Beenie Man, Elephant Man en Bounty Killer. Eerder dit jaar kocht VP Records het in Engeland gevestigde Greensleeves. Met dat label wil VP Records zich nadrukkelijker op de reggaemarkt buiten Jamaica gaan richten. Vorige week tekende de in Rotterdam geboren Ricardo ‘Ziggi’ Blijden (27) als eerste Europeaan een contract bij deze internationale marktleider van de reggaemuziek.

Dat is precies het doel dat de labeleigenaar voor ogen had toen hij zeven jaar geleden door bevriende rapper Mega D werd voorgesteld aan Ziggi in de kleine opnamestudio die Mr. Rude toen beheerde in Rotterdam. Hij richtte zijn platenlabel op met Ziggi als enige artiest omdat hij in hem een superster zag vanaf de eerste noot die hij hoorde. Vanwege zijn melodieuze stem maar zeker ook vanwege zijn uitstraling. „Toen we in 2004 zijn eerste single In My Head uitbrachten, zei ik dat we met Sean Paul zouden gaan concurreren. Met zijn vlechtjes deed hij me aan Sean Paul denken.

„Het is grappig: iedereen lachte me toen uit, maar vier jaar later zitten we wel bij dezelfde platenmaatschappij als Sean Paul.”

Mr. Rude reisde in de afgelopen jaren naar Jamaica om met vertegenwoordigers van VP Records te praten, nam een van hun managers mee naar een reggaefeest in Paradiso in Amsterdam en bezocht hun platenkantoren in Londen en New York. Hij deed samen met Ziggi de kleinste reggaefeesten aan in alle uithoeken van Europa, waar dj’s de scepter zwaaiden die Ziggi kenden via internet of het meer ondergrondse vinylcircuit. Het vorige week getekende marketing- en distributiecontract met Greensleeves/VP is het sluitstuk van een lang en intensief hoofdstuk en het begin van Ziggi’s internationale doorbraak, daar is Mr. Rude van overtuigd.

„Maar ik ga wel met ze afspreken dat ze geen beslissingen moeten nemen zonder het eerst met mij te overleggen. Er moet geen snoepje de deur uitgaan zonder dat we daarover gesproken hebben. Ik heb een kleine onafhankelijke platenmaatschappij en we moeten het budget in de gaten houden. Let’s not get overexcited…”

De buschauffeur is

een blanke man die Kevin heet en flinke tatoeages op zijn armen heeft. En omdat de vermoorde rapper Tupac Shakur ook veel tatoeages had, noemt de reggaedelegatie hem consequent ‘Tupac’. Wanneer een andere bus hem inhaalt: „Ey, Tupac, you are-a-sleepin’?”

De voertaal in de touringcar is Engels met een dik Caribisch accent. De band bestaat uit Antillianen en enkele Surinamers. De in Nederland geboren Ziggi groeide op bij zijn grootouders op St. Eustatius. Zijn grootmoeder speelde orgel in de kerk, zelf zong hij in het koor. Zijn jeugdjaren op het zonnige eiland hebben hem als muzikant gevormd, vertelt hij. „Ik ben in de kerk opgegroeid en geloof in God. Mijn grootouders hebben me streng opgevoed. Dat heeft van mij een positief en ontspannen persoon gemaakt, en dat hoor je terug in mijn muziek.”

Het was zijn inmiddels overleden grootmoeder die hem de naam ‘Ziggy’ gaf. In het begin van zijn carrière veranderde hij de spelling van zijn naam in ‘Ziggi’ om verwarring met Ziggy Marley, Zoon van Bob, te voorkomen.

Zijn grootmoeder zou trots op hem zijn. Op zijn deze maand te verschijnen tweede album In Transit kruipt Ziggi vol vuur achter de kansel. Hij zingt dat hij God altijd zal prijzen en dat hij overtuigd is van de revolutionaire veerkracht van jongeren. En donderpreekt over hen die trachten de geest van de jeugd te vervuilen met cocaïne of de wijze waarop de aarde lijdt onder de door mensen veroorzaakte klimaatproblematiek. Hij zingt weliswaar ook over liefde en wiet, maar De Boodschap overheerst, zoals dat bij klassieke reggae doorgaans het geval is.

Waarom is volgens jou bij reggae de boodschap zo belangrijk?

Ziggi: „De boodschap is groter dan de muziek. Je moet de mensen iets te zeggen hebben; je kunt niet op het podium gaan staan en een beetje mompelen. Muziek met een boodschap is de muziek die overleeft. De meeste mensen hebben een goed hart en willen positieve muziek horen die hen over twintig jaar nog raakt.”

Death metal en gangsta rap raken ook mensen.

„Ik denk dat muziek zonder positieve boodschap minder tijdloos is. Je ziet bij negatieve rap bijvoorbeeld dat de fans vooral jongeren zijn die makkelijk beïnvloed worden, die op televisie een levensstijl krijgen voorgeschoteld waarin het lijkt alsof geld en auto’s het belangrijkst zijn.”

Je zingt op je album dat ‘Babylon’ de jeugd naar het verkeerde pad leidt. Is dat daar een voorbeeld van?

„Nee, eerder van Babylon die de artiest de verkeerde weg wijst. En de artiest die dat vervolgens bij de jeugd doet. Ik ben niet tegen vrijheid van meningsuiting maar vind wel dat artiesten er rekening mee moeten houden wanneer ze jonge fans hebben die hun woorden heel serieus nemen.”

Je gebruikt regelmatig rastatermen als ‘Jah’ en ‘Babylon’. Wat betekenen die termen voor jou?

„Jah is God, de hogere macht. Rasta is een positieve beweging en Babylon is daarvan de tegenbeweging. Zonder te veroordelen wat iemand moet doen om aan geld te komen, is het bijvoorbeeld niet positief dat we vrouwen hebben die achter het raam hun lichaam verkopen en daar als land nog mee adverteren ook. Of dat straks al onze gegevens op één kaartje staan waardoor de staat ons hele leven kan controleren en onze privacy wegneemt. Babylon is een breed begrip dat voor mij staat voor mentale onderdrukking.”

De TomTom biedt

geen uitsluitsel. Maar vanuit de bus is op grote afstand een fier wapperende groen-geel-rode vlag te zien die hoog aan een mast is bevestigd. Reggae Summer Night in het Duitse stadje Hamm is een klein en gemoedelijk muziekfestival. Er zijn wat marktkraampjes met de onvermijdelijke Bob Marley-memorabilia, leren petjes, sieraden en percussie-instrumenten. Eetkraampjes die gerechten verkopen met kip en gezouten vis. En een bescheiden festivalweide waar een paar honderd mensen onder de omhoog dwarrelende wietrook loom mee bewegen op de live gespeelde reggaeklanken.

Afgelopen zomer stonden Ziggi en zijn band op beduidend grotere muziekfestivals in Europa, zoals SummerJam en Splash in Duitsland, Zenith in Frankrijk en Sziget in Hongarije. Een van de bandleden grapt dat ze vanavond voorzichtig moeten zijn met de basklanken omdat het podiumpje anders zou bezwijken. Een ander noemt het festivalletje ‘schattig’. Manager Kim Refos: „We treden hier op omdat het een investering is. De promotor van vanavond gaat ons wellicht boeken voor een paar andere shows in Duitsland dit najaar.”

Voor het optreden vraagt Ziggi aan de zijkant van het kleine podium een van de jongens uit zijn entourage wat cognac voor hem te halen om zijn stembanden te smeren. Hij krijgt een plastic koffiebeker vol. „Pffff… waarom zoveel man!” De jongen die een rastasjaal strak om zijn dreadlocks heeft gewikkeld, verontschuldigt zich. „Me don’t drink no alcahol.”

Ziggi staat er ontspannen bij. Na een paar jaar toeren, onder meer in het voorprogramma van de Duitse reggaester Gentleman tijdens diens Europese tour, is Ziggi niet meer nerveus voor zijn optredens. „Ik ben wel positief gespannen. Maar vroeger stond ik echt te zweten voordat ik op moest.”

„Lassen sie mich Ihre Hände in der Luft sehen für einer der größten Reggaekünstler in Europa: Ziggi und der Renaissance Band!” Een beleefd applaus. Op het podium stelt de artiest zichzelf voor als „Ziggi from Holland where weed is legal.” Nu is het applaus een stuk enthousiaster.

De focus op het buitenland

van Ziggi en zijn band is niet alleen het gevolg van tomeloze ambitie, maar komt ook voort uit het volgens de artiesten barre klimaat voor reggaemuziek in Nederland. Gitarist Mac-Bob vertelt dat Rotterdam halverwege de jaren tachtig veel reggaebands had. „Maar het is daarna doodgegaan. Ik ken misschien drie bandjes die met reggaemuziek on the road gaan.” Volgens hem reageert het publiek in het buitenland veel enthousiaster bij optredens dan in eigen land. „In het buitenland is reggae echt muziek om op te feesten en dat merk je. In Nederland wordt het meer gezien als muziek om een joint bij te roken.”

Ziggi vraagt zich zelfs af of hij wel reggaemuziek gemaakt zou hebben, als hij niet op St. Eustatius was opgegroeid. „Er is in Nederland bijna geen reggae-scene. Maar dat heeft me als artiest nooit gedemotiveerd. Ik kreeg met mijn debuut al een platencontract in Duitsland en zat afgelopen zomer elke week in het vliegtuig naar een show. In het buitenland zijn ze meer geïnteresseerd in de muziek die ik maak.”

Hoe ver zie je jouw carrière gaan?

„Ik kan alles bereiken. Ik zie als artiest geen reden waarom ik geen succes zou hebben. En ik voel me gelukkig nu ik een deal heb die me de kans geeft mijn muziek wereldwijd uit te brengen.”

Wat is er nodig om met je muziek ook in Nederland meer succes te hebben?

„Meer aandacht van de media. Wanneer mensen mijn muziek horen, zullen ze er ook van houden. Maar de meeste radiostations in Nederland hebben in hun programmering geen plaats voor reggae. Dat is een cirkel en die is moeilijk te doorbreken.”

Tijdens het optreden op het Duitse reggaefestival speelt de band voornamelijk tracks van het volgende week te verschijnen album van Ziggi. Op dat album verkiest Ziggi meer dan op zijn debuut de klassieke, organische ‘roots reggae’ boven de elektronische dancehallvariant. Een drijvende baslijn, een strakke riff, rustige tegendraadse drums en warme keyboards. Muziek die meer op het hoofd mikt dan op de onderbuik.

Hij zegt dat zijn debuutalbum nog alle kanten op waaierde en dat dit het geluid is dat voor hem het meest natuurlijk aanvoelt. „En het waren ook dat soort tracks die het in het buitenland goed hebben gedaan. Ik moest me bij het opnemen van mijn album er op het laatst toe zetten ook nog wat te experimenteren met hardcore reggae.”

Met het optreden in Duitsland sluit Ziggi voorlopig een reeks Europese concerten af. De komende weken start zijn eerste officiële tournee in Nederland. Terwijl hij snel nog een joint rookt buiten de touringcar, zegt hij dat hij niet zo tevreden was met de show. „We hebben wel gedaan wat we moesten doen, maar je hebt ook het publiek nodig om je die extra energie te geven. Dat gebeurde dit keer niet echt.” Dan roept manager Kim Refos hard: „All right. Exodus!” Het is het codewoord voor de reggaedelegatie uit Rotterdam dat het weer tijd is richting Nederland te vertrekken.

‘In Transit’ van Ziggi verschijnt volgende week. Tournee vanaf 20/9 in LVC, Leiden tot 8/11 in Tivoli, Utrecht. Meer informatie: www.ziggimusic.com