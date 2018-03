NRCBOEKEN.NL

Eilander schrijft kinderboek over Cruijff

Schrijver en programmamaker Jan Eilander gaat een jeugdboek over de jonge Johan Cruijff te schrijven. Eilander is zich grondig aan het verdiepen in het leven van Cruijff, om zich vervolgens zó goed in zijn onderwerp te kunnen verplaatsen dat hij van hem een fictief personage kan maken. „Ik merkte dat ik me bij het schrijven van andere jeugdboeken als Rafael moeiteloos kon inleven in een jonge jongen die voetballer wil worden, dus dat wil ik nu met Cruijff ook doen.” Eilander twijfelt er niet aan dat Cruijff kinderen van nu nog wel aanspreekt. „Mijn zoon is van de leeftijd waar ik het boek voor schrijf en hij kijkt met veel plezier dvd’s met beelden van Cruijff.” Het boek zal volgend jaar verschijnen onder de vlag van de Johan Cruijff Foundation. Eilander: „Er verschenen zoveel boeken bij andere uitgeverijen over Cruijff dat men het eigenlijk een beetje jammer vond dat Cruijff zelf steeds het nakijken had.” (SK)

Le Monde biedt ‘Comédie Humaine’ aan

De Franse krant Le Monde brengt binnenkort de 24 delen van La Comédie Humaine van Honoré de Balzac (1799-1850) als supplement bij het dagblad. De editie is geannoteerd door deskundigen op het gebied van Balzacs oeuvre. Op 11 september krijgen de lezers het eerste deel met Père Goriot en Colonel Chabert gratis bij de krant, de volgende delen kosten telkens € 9,90. Het laatste deel omvat een gedetailleerd woordenboek waarin alle personages worden toegelicht, samen met een serie van 125 gravures. (DL)

Biopic over Allen Ginsberg in de maak

Een episode uit het leven van de befaamde beatdichter Allen Ginsberg wordt binnenkort verfilmd, heeft het vakblad The Hollywood Reporter gemeld. De biopic wordt toegespitst op de ophef die Ginsbergs epische gedicht Howl teweegbracht en wordt het regiedebuut van Rob Epstein en Jeffrey Friedman. De in 1955 geschreven tekst werd door het Amerikaanse gerecht gecensureerd wegens obsceniteit. (DL)

Shortlist Man Booker Prize bekendgemaakt

In Londen is afgelopen dinsdag de shortlist van de Man Booker Prize 2008 bekendgemaakt. De zes genomineerden voor de literaire prijs zijn Aravind Adiga met The White Tiger, Sebastian Barry met The Secret Scripture, Amitav Ghosh met Sea of Poppies, Linda Grant met The Clothes on Their Backs, Philip Hensher met The Northern Clemency en Steve Toltz met A Fraction of the Whole. De zes boeken zijn afkomstig uit verschillende landen. (DL)

Republikeinen

Liberals is vaker humorloosheid te verwijten dan conservatieven, legt Paul Lewis uit in Cracking Up. American Humor in a Time of Conflict (University of Chicago Press, € 25,-). En dat is een nadeel, immers: ‘politieke humor is effectief omdat deze niet alleen aanvalt, maar de tegenstanders tegelijk ontwapent. Boos worden als iemand een grapje maakt, is hoogst onelegant’ (Giselinde Kuipers, Boeken 09.03.07). Het is inmiddels een geaccepteerde theorie dat Bush zijn uitverkiezing(en) dankt aan het feit dat je met hem gezellig een biertje kan drinken. Terwijl Bush, zo legde Martin Amis dinsdagavond in Amsterdam uit tijdens een lezing voor het John Adams Instituut, als herstellend alcoholicus nu juist een van de weinige politici is waarmee je géén biertje kan drinken.

Maar met humor kun je je tegenstander niet alleen aanvallen, je kunt hem ook als onbetekenend wegzetten, en dat gebeurt steeds vaker. Zo reeg Sarah Palin op de Republikeinse conventie de ene denigrerende grap na de andere aan elkaar over Obama. Ze zijn nu al na te lezen in een eBook: Sarah Palin in her Own Words (Amazon). Polarisatie ligt goed. Hoe die polarisatie ontstond, beschrijft Ronald Brownstein in The Second Civil War. How Extreme Partisanship Has Paralyzed Washington and Polarized America (Penguin Press, €19,-), een geschiedenis ‘van de hyperpartijdigheid die politiek Washington in haar greep houdt. Beide partijen, Democraten én Republikeinen, zijn hieraan volgens hem schuldig. De democraten zijn begonnen’, beweert hij, ‘toen liberals wilden afrekenen met de dominante positie van partijgenoten uit de staten van het Oude Zuiden, die zowel te behoudend als, in veel gevallen, racistisch waren’. Maar de Republikeinen hebben de techniek, onder leiding van ‘meesterstrateeg’ Karl Rove, geperfectioneerd (Menno de Galan, Boeken 29.02.08). (TJ)

Tirade (J.J. Voskuil)

Als er al iemand geweest is die grip kreeg op J.J. Voskuil, dan was het Voskuil zelf, blijkt weer eens uit het themanummer dat Tirade aan hem wijdde. Het blad liet dertien mensen een stuk over hem schrijven, en drukt daarnaast het toneelstuk Mensenkinderen van de meester zelf af.

Jelle Folkeringa, die op een Kweekschool in Groningen les van Voskuil kreeg voordat die aan zijn baan bij het Meertens- instituut begon, zocht oud- klasgenoten op. Voskuil was in 1955 ‘een knap ventje’ en ‘een soort Wim de Bie in het klein’ die aanstekelijke lessen gaf over Kloos en Verwey. Geen van allen had door dat die man voor de klas op dat moment het gevoel had ‘staande dood te gaan’, zoals hij in deel 1 van Het Bureau verklaarde. Als één van de klasgenoten later zijn vrouw aan Voskuil voorstelt, zegt die: „Wat? Ben jij met die boerentrut getrouwd?”

Gerbrand Bakker leerde Voskuil via diens geschriften kennen, dus hij was bij een eerste ontmoeting voorbereid op de man die in zijn boeken met (onder andere) een zo ‘openlijke mensenhaat’ op je af komt. Bakker zat, in de trein op weg naar een fietstocht in de buurt van Nijmegen, tegenover Voskuil en had het gevoel dat die zich maar ergerde aan hem. Op de plek van bestemming zei die echter ‘onthutsend vriendelijk’: „Nou, een heel fijne fietsdag toegewenst, hè!”.

Verplichte kost bijna, deze Tirade. Het is een rijk literatuurhistorisch boekje over één van de belangrijkste schrijvers van de 20ste eeuw, waarmee vanuit verschillende standpunten (een filmmaker, een Duitse journalist, Frida Vogels, de uitgever) wordt getracht inzicht te bieden in de raadselachtige persoon Han Voskuil. (SK)

leestafel.info/Poezie

De recenseersite voor amateurs leestafel.info heeft de rechten verkregen om een behoorlijke selectie Nederlandstalige en vertaalde poëzie online te zetten. Werk van ondermeer Achterberg, De Coninck en Szymborska en daarnaast een laagdrempelige stoomcursus ‘zelf poëzie schrijven’, met daarin het antwoord op de vraag ‘als datgene wat ik schrijf geen poëzie is, wat is het dan wel?’. (SK)

