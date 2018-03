NOS Nieuws: veel vergaderen over processen

De werkdruk is hoger, het inhoudelijke debat op de werkvloer is verdwenen en een deel van de journalisten denkt dat de kwaliteit van de programma’s er op achteruit is gegaan na de reorganisatie bij NOS Nieuws die in 2006 is doorgevoerd. Dat zijn enkele conclusies uit de scriptie Mediaconvergentie binnen NOS Nieuws. Van beleid tot praktijk van Klaske Tameling. Met deze scriptie over de reorganisatie van NOS Nieuws studeerde Tameling af aan de masteropleiding journalistiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze krijgt er op 27 september de WO-Scriptieprijs van vakblad De Journalist voor uitgereikt.

Aan de hand van interne rapporten en verslagen en interviews met tien verslaggevers en binnenlandredacteuren in de eerste drie maanden van 2008 heeft ze onderzocht wat de samenvoeging van de redacties in de praktijk betekent. Onder meer concludeert het onderzoek dat nieuwsgaring multimediaal zou moeten zijn, maar de verwerking niet.

Sinds begin 2006 werken de de deelredacties samen op één nieuwsvloer onder de naam NOS Nieuws. De 380 redacteuren verzamelen nu nieuws voor én radio én internet én televisie. Dat levert nieuwe vragen op als: welk verhaal is geschikt voor welk medium? Moet ik van mijn televisiereportage ook een item voor de radio maken? En wie houdt er een weblog bij?

Ieder medium kent zijn eigen wetten. „Ik heb weleens een collega die naar mij toekomt, en zegt: dit is een leuk onderwerp”, vertelt radioredacteur Aalt van Veen in de scriptie. „Bijvoorbeeld een open avond van een sterrenwacht. Maar dan zeg ik: ik hoor niks. Dan zegt iemand: je kunt het toch uitleggen. Maar ja dat is geen radio. Radio moet je horen en sterren maken geen geluid, om het simpel te zeggen.”

Tameling constateert in haar onderzoek dat „de aandacht voor televisie domineert in vergaderingen, dat radiomedewerkers daardoor een Calimerogevoel ervaren en dat internet nog steeds het ondergeschoven kindje is ondanks alle beleidsstukken”. Intussen blijkt uit haar onderzoek ook dat „bijna iedereen het er over eens is dat de nieuwe samenwerking een pré is”, maar over de uitvoering worden de nodige discussies gevoerd.

„Toen Klaske onderzoek deed hadden we onze plannen voor internet nog niet uitgevoerd”, zegt Hans Laroes, hoofdredacteur van NOS Nieuws. „Sinds 1 april hebben we een digidesk. Dat is een nieuwe deelredactie waar alle tekst, beeld en geluid binnenkomt en opnieuw wordt verpakt. Ook de plannen van het vernieuwde Radio 1 waren nog niet uitgevoerd, maar inmiddels staat er een nieuw format.”

Laroes heeft het onderzoek nog niet gelezen. Hij reageert op basis van de conclusies. Die noemt hij voor een deel achterhaald en niet meer representatief voor hoe NOS Nieuws nu werkt. Hij omschrijft de reorganisatie als een big bang en concludeert dat pas sinds kort ook inhoudelijk te zien is welke verbeteringen de veranderingen hebben teweeggebracht: „In tweeënhalf jaar tijd is revolutionair veel tot stand gebracht, maar dat is in fasen verlopen. En al die fasen kenden hun beperkingen en moeilijkheden. In sommige van die fasen was er bijvoorbeeld minder aandacht voor de journalistieke inhoud”, zegt hij.

In het onderzoek staat dat het inhoudelijke debat op de nieuwsvloer is verdwenen en dat een groot deel van de mensen van mening is dat de kwaliteit van de programma’s afneemt door de toegenomen werkdruk. Redacteur Daan van der Staaij zegt in de scriptie dat hij na de reorganisatie bijvoorbeeld intern meer tijd kwijt is: „Er is minder tijd voor het goed maken van een verhaal en meer tijd wordt besteed aan intern overleg. Vóór de reorganisatie was dat minder. Dan was je gebonden aan één medium en zorgde jij ervoor dat het verhaal voor dat medium tot in de puntjes goed was. Het is net alsof je eerst alleen de Albert Heijn deed en nu doe je Albert Heijn, Super de Boer en de Aldi.”

„Een herkenbaar beeld”, zegt adjunct-hoofdredacteur Giselle van Cann, die per 1 januari bij NOS Nieuws in dienst is. Voorheen was ze werkzaam bij het Financieele Dagblad. „Vergelijkbare geluiden hoor je bij alle grote mediabedrijven die een multimediale omslag maken.” Ze omschrijft die omslag van aparte redacties naar een multimediale nieuwsredactie als een lastig proces, ook al omdat NOS Nieuws moest bezuinigen. „In het begin gaat het over processen, techniek en procedures. Dat is niet het leukste. Pas als je daar doorheen bent, kun je over de inhoud praten. Ik merk dat er op de redactievloer nu een enorme behoefte is om over die inhoud te praten. Pas sinds kort hebben we weer ruimte om na te denken over alle mogelijkheden.”

