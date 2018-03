Nooit meer oorlog

Na 50 miljoen doden in vijf jaar, wilden de mensen na de Tweede Wereldoorlog niets liever dan vrede. En een huis, eten en werk. Alles moest weer worden opgebouwd. Daarom gingen de landen in Europa samenwerken. Bijzonder was dat Duitsland, die de oorlog was begonnen, ook mocht meedoen. Zes landen, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en Duitsland maakten afspraken over de verdeling van kolen en staal. De kolen waren nodig om de huizen te verwarmen en fabrieken te laten draaien. Het staal om de fabrieken te bouwen en auto's en schepen. Maar met staal maak je ook wapens; samenwerking was dus handig om elkaar in het oog te houden. Dit was in 1957 het begin van de Europese Unie. Het hoofdkwartier werd Brussel. De landen maakten steeds meer afspraken. Over handel, landbouw, visserij en atoomenergie. Steeds meer landen wilden meedoen. De EU groeide en groeide. Nu zijn er 27 landen bij de EU en staan er veel landen te trappelen voor de poort. Want, de bedoeling van de eerste zes landen is gelukt: in de EU is vrede en hebben de mensen het beter dan er buiten.

Wat doen we nu samen in Europa? We pakken boeven samen. We maken regels voor een schonere aarde. Gepraat wordt over de aanpak van gekke koeien en grieperige vogels en mensen. Bijna overal in Europa betalen we met hetzelfde geld en leren kinderen meer vreemde talen. We kennen elkaar in Europa nu beter en oorlog met elkaar kunnen we ons niet meer voorstellen. Alleen nog maar bij voetbal. En dan het liefst tegen Duitsland natuurlijk.