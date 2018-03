Nigeria geeft het foute voorbeeld

„Het méérpartijenstelsel werkt toch niet in Afrika”, jammert menig moedeloze Nigeriaan. De strompelende reus Nigeria gaf vorig jaar het slechte voorbeeld voor het democratiseringsproces in Afrika met wat waarnemers „goddeloos vervalste verkiezingen” noemden. Het kiezersbedrog maakt president Yar’Adua vleugellam binnen de Afrikaanse diplomatie. En de bevolking voelt zich verder dan ooit verwijderd van haar heersers.

De democratisering in Afrika begon eind jaren tachtig. In Nigeria vertrokken in 1999 de militaire heersers na vijftien jaar rampzalig bestuur. De burgerpolitici zijn er sindsdien echter niet in geslaagd eerlijke verkiezingen te houden. Kayodi Fayemi verloor vorig jaar door bedrog de gouverneursverkiezingen in de deelstaat Ekiti. De democratie in Afrika staat volgens hem steeds meer onder druk. „We beginnen te lijden aan een democratisch deficit. We gaan terug naar de dagen van de autoritaire democratie”, een verwijzing naar de éénpartijstaat van na de onafhankelijkheid in de jaren zestig.

Nigeria is met ruim 140 miljoen inwoners Afrika’s volksrijkste naties. Nigeria bepaalt in belangrijke mate het economisch welvaren van het continent. Het is een van de grootste olie- en gasproducten ter wereld. Na omstreden verkiezingen sinds eind vorig jaar in Kenia, Zimbabwe en Angola en de militaire coup in Mauretanië dringt de vraag zich op of de vaart uit het democratiseringproces raakt in Afrika. Bij het antwoord kan Nigeria niet ontbreken.

Nigeria kent een uiterst cynische politieke klasse. De machthebbers schrikken nergens voor terug bij verkiezingen. Kandidaten zetten geld en knokploegen in. Sommige kiezers hoorden vorig jaar de uitslag toen ze nog in de rij stonden om te stemmen. In kantoren van de kiescommissie stonden volgepropte stembussen met reeds ingevulde biljetten voor kandidaten van de regeringspartij.

Zelfs president Yar’Adua noemde ze „geen perfecte verkiezingen”. Het weerhoudt hem er niet van zich te presenteren als eerlijk leider met als prioriteit respect voor de rechtsstaat. „Het is vreemd als iemand zegt gerechtigheid na te streven, maar zelf niet door democratische verkiezingen aan de macht kwam”, meent de kritische politicus en ex-presidentskandidaat Pat Utomi in de commerciële hoofdstad Lagos. „Het ontbeert Yar’Adua aan legitimiteit. Hij kritiseerde onlangs Robert Mugabe wegens diens frauduleuze verkiezingen. Mugabe sloeg natuurlijk onmiddellijk terug en zei: ‘wie ben jij om míj de les te lezen’.”

Nigeria was Afrika’s enige supermacht voor de democratisering in Zuid-Afrika, begin jaren negentig. Toen Nigeria eind jaren tachtig besloot British Petroleum te nationaliseren uit woede over de Britse politiek in toenmalig Rhodesië, gingen er schokgolven door westerse hoofdsteden. Yar’Adua’s voorganger Olusegun Obasanjo (1999-2007) speelde een invloedrijke rol bij het oplossen van conflicten in Liberia, Guinee en Sierra Leone. Putschisten in Mauretanië schrokken als Obasanjo hen verordonneerde de macht aan de burgers terug te geven. Die invloed is onder Yar’Adua verdwenen.

De stembuszwendel in Nigeria werd vorig jaar door het Westen geaccepteerd. „Washington zei openlijk zich geen slechte relatie met Nigeria te kunnen permitteren”, zegt een academicus in de hoofdstad Abuja. „Amerika en Europa besloten geen sancties in te stellen. Door Nigeria’s slechte voorbeeld kreeg Mwai Kibaki in Kenia de indruk dat ook hij alleen op zijn vingers zou worden getikt bij fraude.” Kibaki liet zich eind december in allerijl herbenoemen als president na vervalste verkiezingen, waarna geweld uitbrak. Inmiddels regeert hij samen met de toenmalige oppositie.

In Nigeria is geld de spil van het machtsspel gebleven. Door oliewinning en corruptie gevestigde belangen belemmeren hervormingen. Voormalig gouverneurskandidaat Fayemi zegt dat Afrika vraagt om een ander politiek stelsel. „Een multi-etnisch land heeft behoefte aan een systeem waarin de stem van iedere bevolkingsgroep wordt gehoord, niet aan het westerse principe van the winner takes all. De macht moet worden gedecentraliseerd zodat de bevolking dichter bij zijn heersers komt. Nu kunnen politici verkiezingen houden zonder naar het electoraat te hoeven luisteren.”

De Nigeriaanse auteur Chinua Achebe schreef vijftig jaar geleden over de dekolonisatie de klassieker Things fall apart. Militaire interventies en wanbestuur na de onafhankelijkheid brachten hem in 1983 tot de publicatie van The trouble with Nigeria, waarin hij falend leidersschap noemt als de oorzaak. „De politici kregen bij de onafhankelijkheid de macht in de schoot geworpen”, zegt Pat Utomi de woorden van Achebe na. „Ze profiteerden van het autoritair-corrupte systeem. Sindsdien hebben de Afrikaanse leiders zich gekloond.”

Utomi vestigt zijn hoop op de diaspora. De miljoenen Nigerianen in het buitenland moeten met hun kennis en democratische ideeën terugkeren. „Dat zal het systeem van de intrigantenkliek doen ontploffen. Met die revolutie zal Nigeria weer het goede voorbeeld aan Afrika geven.”