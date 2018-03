Niemandsland? Den Haag Verscheurd, verdrukt en verdrongen. Dat is het algemene beeld over het Palestijnse volk. Maar de muur die Israël om hen heeft opgetrokken, betekent niet dat zij op cultureel gebied zijn afgesloten. Dat Palestijnen zich sterk betrokken en verbonden voelen met de rest van de wereld, maar zich tegelijkertijd bewust zijn van hun eigen afkomst, is te zien op de expositie Niemandsland? Bij de expositie is een activiteitenprogramma met performance, films, debatten op dinsdagavonden en een seminar. T/m 26 okt in Gemak, Paviljoensgracht 20-24. Ma-zo 12-18u