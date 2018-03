Nescio (2)

Nescio stierf op 25 juli 1961, niet in zijn laatste woning aan de Linnaeushof, maar na een langdurig, ellendig ziekbed op de geriatrische afdeling van sanatorium Zonnestraal in Hilversum. Hij was 79 jaar oud. Drie dagen later werd hij op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam-Oost begraven.

Het bereiken van zijn graf vergt enig geduld van degene die ongeoefend deze begraafplaats betreedt. De bewegwijzering was voor mij dermate ondoorzichtig dat ik twee aanvallen op dit bastion van de dood moest ondernemen. De eerste mislukte in de steeds stromender regen.

Misschien had ik te lang stilgestaan bij de graven van enkele andere Bekende Nederlanders. Ik kon het niet laten. Daar lag bijvoorbeeld ons aller majoor Bosshardt, een jaar geleden overleden, te midden van elf andere gesneuvelde soldaten van het Leger des Heils. Er lagen nog wat bloemetjes op haar graf. Schuin tegenover haar stond Wally Tax met een fier zuiltje, waarop een gitaar in de vorm van een kruis rustte. Een los houten lijstje op de grond bevatte een foto van hem, een hartje en de naam Els.

Even verderop lag, goed zichtbaar op een hoek, Jos Brink, ook nog maar een jaartje dood, en nog lang niet vergeten. Op een plaatje alleen zijn naam, verder bloemen, plantjes en knuffelbeesten van de fans. De directie plantte op het graf het dringende verzoek niet eigenhandig „bloemen en andere zaken te schikken of te verwijderen”.

Zo’n directie kan ook een treuriger verzoek achterlaten: of de belanghebbenden van een graf maar even contact met de administratie willen opnemen. In dat geval hoeft de dode niet meer op veel bloemen te rekenen.

De volgende dag keer ik verbeten terug om Nescio alsnog mijn eer te bewijzen. En eindelijk, na een uurtje, daar ligt hij: nummer 119, vak 79. Pas als je begraven bent, word je écht een nummer. Hij ligt aan de rand van de begraafplaats, nog net in de schaduw van een grote boom. De cijfers en letters op zijn graf beginnen alweer te slijten, ze zijn scherper op de twintig jaar oude foto die ik heb meegenomen.

Hij deelt het graf met zijn oudste dochter Agathe, die al in 1940 overleed, en met zijn vrouw Aagje die hem dertien jaar overleefde. Naast hun graf ligt het graf van zijn vorig jaar overleden dochter Maria en haar man Louis Boas. Zij beheerde de literaire nalatenschap van haar vader en bedankte hier de belangstellenden na zijn teraardebestelling.

Literair Nederland ontbrak vrijwel geheel, schreef zijn uitgever Geert van Oorschot later bitter. Maar wat wil je als iemand nooit moeite heeft gedaan bij literair Nederland te horen? Vestdijk, Bordewijk, al die grote namen, hij kreeg hun boeken niet eens uit.

Nou ja, hij ligt met zijn familie op een mooie plek. Het is er groen en rustig en afgezonderd, precies zoals hij gewild zou hebben. Op zijn steen staat, naast zijn persoonsnaam Grönloh, ook zijn schrijversnaam Nescio. Zou hij daarop aangedrongen hebben? Ik betwijfel het.

De grafsteen bevat geen van zijn indringende, hem typerende prozazinnen. Daarom zoek er later thuis maar een paar op. Uit het zeer autobiografische verhaal Najaar over de kantoorklerk Janus. „Hij was de man, die iets miste en hij wist niet wat, de man die iets verlangde en hij wist niet wat, de man die iets zeggen wilde en hij wist niet wat.”