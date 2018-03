Het wereldnieuws rond de Thaise premier schijnt aan veel mensen onopgemerkt voorbijgetrokken te zijn, wat ik jammer vind, dus ik schrijf het nog maar een keer op: de Thaise premier, Samak Sundaravej, moet aftreden omdat hij tijdens zijn premierschap een eigen kookprogramma had. Ik heb de archiefbeelden gezien, van premier Samak die achter een dampende pot groene curry met kip stond – het Thaise nationale gerecht –, en onderhoudend praatte over eten.

Of misschien praatte Samak tijdens het roeren in dat curryprutje wel over politiek, begreep ik later, want toen ik mij ging verdiepen in deze Balkenende-meets-Lonny kwam ik erachter dat zijn kookprogramma Chimpai bonpai heette, en dat betekent Proeven, klagen. Het proeven sloeg op het eten, het klagen ging over de oppositie.

In een wereld die overspoeld wordt door tv-koks is het weer eens wat anders dan een tv-programma over de jonge Londense chef die overal handenvol verse basilicum ingooit, of de kale, onverstaanbare chef met een sigaar: een kookprogramma dat voor de helft gewijd is aan koken, en voor de andere helft aan keiharde aanvallen op politieke tegenstanders.

Een perfect format, zou ik denken, want wat gaat er beter samen dan proeven en klagen? De enige andere tv-kok die in de buurt komt van dit concept, is Gordon Ramsey, maar die klaagt altijd alleen maar over het feit dat andere koks het verschil niet weten tussen een kippenpoot en een varkenshaas. Zijn blikveld is te beperkt, komt niet buiten de keuken. Nee, dan premier-kok Samak; die behandelt tijdens de kip in één moeite door de opkomst van China als wereldmacht.

Zijn kookkunsten moet ik trouwens niet afdoen met alleen kip en groene curry (al is dat wel officieel het enige eten dat je in Thailand kunt krijgen); Samak schuwt het experiment niet. Zo verscheen er een kookboek van zijn hand met avantgardistische recepten zoals ‘varkenspoot gestoofd in Coca-Cola’. Ik neem aan dat dat recept een impliciete aanval was op het Amerikaanse imperialisme.

Maar nu moet Samak aftreden, omdat het hebben van een kookprogramma op de een of andere manier belangenverstrengeling zou zijn. Ik vind het hebben van een kookprogramma juist een pre voor een premier. Vertellen over politiek gaat een stuk lekkerder als je ondertussen druk bent met het stoven van een varken, en bovendien brengt koken je dichterbij de mensen.

Dus: een eigen kookshow voor Balkenende! Of beter nog: Lonny for president!