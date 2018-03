Narkevicius wint Vincent Award 2008

De Litouwse beeldend kunstenaar Deimantas Narkevicius is de winnaar van The Vincent Award 2008. Hij ontving de kunstprijs van 50 duizend euro vanmiddag in het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Narkevicius (1964, Utena, Litouwen) kreeg de prijs voor zijn maatschappelijk betrokken video’s. Op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum toont hij twee films waarin de geschiedenis van zijn geboorteland, en met name de rol van kunst daarin, een centrale rol speelt. In The Head (2007) draait het om een reusachtig gebeeldhouwd hoofd van Karl Marx dat sinds de jaren zeventig op een plein in het Oost-Duitse Chemnitz staat. Narkevicius gebruikt dit monument als aanleiding om de maatschappelijke verschuivingen ten opzichte van het Sovjet-verleden in beeld te brengen. Narkevicius werd zelf in de jaren tachtig opgeleid als beeldhouwer aan de kunstacademie van Vilnius, in een tijd waarin de sociaal-realistische stijl nog de boventoon voerde.

Speciaal voor The Vincent maakte Narkevicius de film The Dud Effect, over een militaire basis in Litouwen. Hierin gebruikt hij found footage en documentaire beelden om een fictief historisch moment te scheppen – de lancering van een kernraket van een Sovjetbasis tijdens de Koude Oorlog.

Volgens de jury levert Narkevicius’ „actuele kunst” een belangrijke bijdrage aan „het intellectuele debat van onze tijd”. De jury roemt de kunstenaar als „een belangrijke persoonlijkheid die een sterke impuls heeft gegeven aan het culturele leven in zijn geboorteland”.

De Belgische kunstenaar Francis Alÿs (1959, Antwerpen), getipt als favoriet voor The Vincent, ontving de publieksprijs van vijfduizend euro, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt. Alÿs toont in het Stedelijk onder meer een video over een roedel straathonden in Mexico, die in gevecht gaan met de camera van de kunstenaar.

De andere twee genomineerden waren de Britse kunstenaars Rebecca Warren en Liam Gillick. De Oostenrijker Peter Friedl had zich al in juni teruggetrokken uit de competitie omdat hij ethische bezwaren had tegen de prijs en de jurering.