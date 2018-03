Naomi Wolf geeft de lezer huiswerk op

Naomi Wolf: Het einde van Amerika. Brief aan een jonge patriot. Vertaald door Mea Flothuis. De Arbeiderspers, 229 blz. € 18,95

Wat zou het overzichtelijk zijn om Naomi Wolfs Het einde van Amerika. Brief aan een jonge patriot te kunnen aanprijzen als interessante, verrijkende leeservaring. Wolf is het soort intelligente criticaster van de nog even zittende regering-Bush dat we hier graag aan het woord laten. Ze vestigde haar naam met The Beauty Myth, een feministisch standaardwerk waarin ze, 17 jaar voordat hier de discussie over de seksualisering van de maatschappij op gang kwam, de gevaren van het westerse schoonheidsideaal in kaart bracht. Sindsdien schreef ze gemengd ontvangen boeken over seksualiteit en het moderne bevallen, vond ze Jezus, en werkte ze als politiek adviseur voor Bill Clinton en Al Gore.

Nu ligt er dan de Nederlandse vertaling van Het einde van Amerika, een pamflet waarin Wolf uit de doeken doet hoe Bush en diens regering sinds 11 september 2001 aan de democratische fundamenten van de VS morrelen. Dat gebeurt omwille van de ‘nationale veiligheid’, heet het, maar het resultaat, aldus de tegenstanders, is ónveiligheid – niet alleen voor eventuele terreurverdachten, maar voor iedere Amerikaanse burger.

Het einde van Amerika verscheen in 2007, en de feiten die er in staan waren ook toen al niet nieuw. We weten van Guántanamo Bay; we weten van de tegenwerking die journalisten ondervinden bij de berichtgeving over de troepen in Irak; we weten van de arrestatie van Cindy Sheehan, de moeder van een gesneuvelde soldaat die zich als ‘peace mom’ voor de Texaanse ranch van Bush posteerde.

De meerwaarde van Wolfs ‘brief’, die ze schrijft aan een jong koppel van gemengde afkomst in wie zij de idealistische Amerikanen van de toekomst ziet, schuilt in het feit dat zij, Naomi Wolf, boeken over vroeger gelezen heeft. En dat is bijzonder. De meeste mensen weten niets van het verleden en hebben niet meer dan ‘een vaag begrip’ van wat vrijheid is; Wolf heeft Hitler, Mussolini, communistisch China en de DDR bestudeerd, en vond historische parallellen die haar verontrusten.

Tien stappen zijn er volgens haar nodig om een democratie ‘af te knijpen’, en in de VS worden al die stappen nu gezet. ‘Houd gewone burgers in de gaten.’ ‘Beknot de persvrijheid.’ ‘Ontwikkel een paramilitaire macht.’ Hitler en Stalin en Pinochet deden het, Bush en de zijnen doen het óók. De resultaten mogen in de VS tot nu toe minder extreem zijn, waakzaamheid is en blijft geboden, aldus Wolf, ook na de ophanden zijnde wisseling van de presidentiële macht.

Daar valt weinig tegenin te brengen, maar Wolfs toon is zo belerend en zouteloos dat dit pamflet leest als huiswerk. De megalomane tussenzinnen maken de zaak er niet beter op. Wolf heeft haar pamflet geschreven ‘als Amerikaanse, sprekende tot Amerikanen’, schrijft ze aan het slot. Maar als de VS dit foute pad richting fascistoïde samenleving blijven volgen, wie zal hen dan kunnen stoppen? ‘De bureaucraten van de Europese Unie?’ vraagt Wolf retorisch. ‘De gefragmenteerde stemmen van de Verenigde Naties?’. Zonder de formidabele politieke en economische macht van haar land tekort te willen doen: hier klinkt Wolf inderdaad als een onvervalste patriot.