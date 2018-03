Het komend weekeinde is het in Amsterdam weer Open Monumentendag. Het Bureau Monumenten en Archeologie De Bazel wijdt er een mooie publicatie aan, met bijna alles wat een moderne monumentenliefhebber wil weten. De geschiedenis van oude huizen, welke legenden aan sommige monumenten verbonden zijn, welke torens je kunt beklimmen, nog veel meer. Wethouder Tjeerd Herrema legt in zijn voorwoord uit „waarom het belangrijk is uiterst zorgvuldig met het fysieke archief, namelijk de stad zelf, om te gaan”. Tenslotte wenst hij ons ‘een goede ontdekkingstocht’. Ik hoop van harte dat het een geslaagde dag wordt.

Probeer ook eens een ontdekking te doen die niet in deze reisgids wordt genoemd. In de Amsterdamse monumentenzorg komt de negentiende eeuw er bekaaid af. Het afschrikwekkendste voorbeeld is de sloop in 1960 van de Galerij aan het Frederiksplein, het halve monument dat overbleef nadat het Paleis voor Volksvlijt in 1929 was afgebrand. Genadeloos is het tegen de grond gesmeten omdat op daar de Nederlandse Bank moest komen. Daar valt dus niets meer te ontdekken.

We lopen in de richting van de Amstel aan de rechterkant. Tussen het Oosteinde en de rivier zien we een blok goed onderhouden stadsvilla’s. Jammer dat de eerste altijd weer met graffiti wordt besmeurd. De brug over. Ondanks de idiote serre die er tegenaan is geplakt, blijft het Amstel Hotel een magnifiek gebouw, kroon op het werk van Samuel Sarphati.

We slaan rechtsaf en komen aan de Weesperzijde. We verbleken van schrik. Een vorig stadsbestuur heeft het goed gevonden dat daar op de hoek een blok monsterachtigste baksteenwoningen is neergezet. In lijn en kleur, in alles vloekt het met wat deze rivierboulevard verder te bieden heeft. Loop snel door! Op de hoek van de Ruysstraat staat een van de statigste herenhuizen die we aan de negentiende eeuw te danken hebben. Later heeft Victor van Vriesland er nog gewoond. Vorig jaar heeft het een opknapbeurt gehad.

Terug naar de Sarphatistraat, rechtsaf, langs het Weesperplein, steken we over om een beter overzicht van het straatbeeld te krijgen. Daar zien we wat volgens mij het allermooiste huis uit de negentiende eeuw is. Gebouwd in 1878 zoals op de gevel staat vermeld. Boven de hoge, deftige portiek is een bord aangebracht. Jaren geleden stond er STILTON HOTEL. Toen werd het HOTEL. Nu is het Bed and Breakfast. Dit 130 jaar oude monument ziet er allerbelabberdst uit, om het zacht te zeggen. Een paar aan staken gebonden oude lappen wapperen langs de gevel. Telkens als ik er langs kom, denk ik: zal ik eens aanbellen, een kamer huren, het inwendige bekijken. Het is er nog niet van gekomen.

We gaan verder de negentiende eeuw in, nemen lijn 10, stappen bij de Muiderpoort over op 9 of 14 en rijden door de Plantage Middenlaan. Rechts Artis, links opnieuw een reeks paleisjes en dan opeens het rusthuis Sint Jacob. Doe maar even uw ogen dicht. Daarna komt er weer het een en ander aan moois, ook uit de negentiende eeuw en in redelijke staat van onderhoud. En dan zijn we opeens op het Waterlooplein. De ontdekkingstocht is voorbij. Dit deel van ons fysiek archief verdient een zorgvuldiger behandeling.