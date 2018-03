Moderne spionnen zijn managers in paniek

John le Carré: Aangeschoten wild. Vertaald door Rob van Moppes. Sijthoff, 354 blz. € 19,95

Begin jaren zestig was David Cornwell in Hamburg actief in de niet ongebruikelijke dubbelfunctie van Britse consul én spion voor de inlichtingendienst MI6. Nadat de gehate dubbelagent Kim Philby dit aan de Sovjets had gemeld, legde Cornwell zich noodgedwongen steeds meer toe op een derde carrière: het schrijven van spionageromans onder het pseudoniem John le Carré. Deze week verscheen Aangeschoten wild, een kritiek op de nog steeds incapabele westerse geheime diensten die zich afspeelt in Cornwells oude standplaats Hamburg.

John le Carré bouwt vrijwel in zijn eentje voort op het literaire werk van ex-spionnen als W. Somerset Maugham en Graham Greene – het genre van de realistische spionageroman. Realistisch omdat flauwekul als de auto’s en meiden van Ian Flemings James Bond slechts sporadisch figureren, evenals ijdelheden als idealisme en gewetenswroeging.

De moderne spooks van Le Carré zijn papierschuivers en pennenlikkers, verwikkeld in interne clan-oorlogen en gehinderd door een onopgemerkt maar cruciaal gebrek aan kennis van degenen die ze bespioneren: islamistische terroristen. Meer dan ooit is de ‘intelligence community’ volgens Le Carré een managementcultuur in paniek, op zoek naar goedkope succesjes bij politiek en pers maar onvergelijkbaar met de dodelijke, praktische geest die tijdens de Koude Oorlog overheerste. Die mening is relevant, want Le Carré vangt werkelijkheid in fictie, gebaseerd op ervaring en research. Terwijl hij de terroristen niet spaart, fulmineert hij vooral tegen de manier waarop de ‘spiocratie’ haar falen probeert op te heffen met extraordinary rendition, de uitlevering van vogelvrije en potentieel onschuldige terreurverdachten aan landen waar ze worden gefolterd.

Le Carrés alter ego is Günther Bachmann, een flamboyante, onredelijke maar menselijke spion die in Bagdad, Mogadishu en Beiroet ‘field operatives’ ronselde voor de Duitse geheime dienst. Spionnen op de grond, geworteld in de cultuur die ze verlinken – om gewin of uit wrok, of omdat Bachmann ze chanteert. Ideale spionnen ook: ‘actieve bronnen’, niet vervangbaar door de afluistergadgets en satellieten waar geheime diensten tegenwoordig zo dol op zijn.

Na ‘een bijna episch schandaal te hebben veroorzaakt in Beiroet’ is Bachmann naar Hamburg overgeplaatst om bronnen te werven onder wanhopige illegale immigranten in de Duitse islamitische gemeenschap. Aan zulke spionnen is ook na de kapingen van 9/11 een vrijwel totaal gebrek. De Duitsers proberen hun talloze geheime diensten te hervormen door het toevoegen van nóg meer overkoepelende managementlagen, tot grote hilariteit van de schrijver en tot knetterende woede van Bachmann. ‘We hebben verdomme nog steeds niet één actieve klotebron.’ Dan komt bij toverslag de illegale Tsjetsjeen Issa in beeld, maar de pogingen van Bachmann om hem te rekruteren worden gedwarsboomd door een onwaarschijnlijke alliantie van een mensenrechtenadvocaat, een bankier, een uiterst ingeburgerde Turkse bokser en een gematigde knuffel-imam. Ieed. Ieder stellen ze op eigen wijze een belang in Issa’s welvaren en ieder gaan ze daardoor op eigen wijze naar de verdoemenis, want bij Le Carré komt bemoeienis met spionnen je altijd duur te staan. Wat opvalt is de intieme plaats van handeling – we verlaten Hamburg nooit – en de bij tijd en wijle merkwaardig hilarische toon.

Hoewel hij briljantere boeken schreef, is Aangeschoten wild een uitstekende thriller. Griezelig is vooral de kennelijke authenticiteit. Het boek sluit naadloos aan bij recente memoires van ex-spionnen zoals CIA-man Robert Baer, die precies hetzelfde adviseert: meer ouderwetse spionage, minder vertrouwen in technologie. Actieve bronnen dus. Beide schrijvers verhullen niet dat zowel nieuwe als oude spionage uiterst smerig blijft.