Modder op Java spuit nog steeds omhoog

Porong. In Porong op Oost-Java floreert alleen het moddertoerisme. Twee jaar geleden werd het plaatsje bedolven onder hete vulkanische modder. Die spoot uit een gat dat was geboord tijdens het zoeken naar gas. De modderzee beslaat op het ogenblik een oppervlak van tweemaal het Central Park in New York. 50.000 mensen zijn op de vlucht. Een spectaculaire poging om het gat met betonnen ballen te dichten mislukte vorig jaar. De hete modder welt nog steeds op. Hoewel Indonesische en buitenlandse onderzoekers in het tijdschrift Earth and Planetary Science Letters schreven dat de gasboringen de ramp hebben veroorzaakt, blijft de schuldvraag in het midden.