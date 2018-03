Middelkoop en Haase zegevieren

Rotterdam, 12 sept. Tennisser Matwé Middelkoop heeft gisteren een knappe overwinning behaald op de Fransman Michael Llodra. De Nederlander won in de tweede ronde van het challengertoernooi in Orléans met 6-7, 6-3 en 7-6. Ook Robin Haase is goed begonnen na zijn knieblessure. De tennisser uit Den Haag bereikte gisteren de halve eindstrijd van de challenger in Ljubljana. De Nederlandse nummer één versloeg in de kwartfinale de Sloveen Grega Zemlja in twee sets: 6-4 en 6-4.