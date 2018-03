Middelbare scholen krijgen eenmalig 200 miljoen euro extra

Rotterdam. Middelbare scholen krijgen de komende vier jaar eenmalig 195,7 miljoen euro extra. Dat geld mogen de scholen naar eigen inzicht besteden, mits een deel van het bedrag wordt besteed aan taal en rekenen. Dat heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) gisteren bekendgemaakt. In april van dit jaar had haar departement al eenmalig ruim 115 miljoen euro uitgetrokken voor verbetering van het taal- en rekenonderwijs. Het extra bedrag staat los van de begroting voor volgend jaar, die volgende week op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Het geld was al gereserveerd op de begroting van het ministerie van Onderwijs, zegt een woordvoerder.