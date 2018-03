Mensen bouwen minder pensioen op dan ze denken

AMSTERDAM. Het overgrote merendeel van de Nederlanders denkt bij pensionering 70 procent of meer van het laatst verdiende loon te ontvangen. Dit is echter meer uitzondering dan regel stellen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze voerden een onderzoek uit in opdracht van verzekeraar Aegon. Vooral carrièremakers moeten zich zorgen maken. ”In de afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van regelingen die gunstig waren voor werknemers die carrière maakten, naar regelingen die gunstig zijn voor werknemers zonder of met weinig carrière”, aldus onderzoeker Pauline Bakker.