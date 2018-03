Mbo-docenten krijgen toch loonsverhoging

Rotterdam, 12 sept. Ook mbo-docenten krijgen de komende jaren meer loon. Dat maakten werkgeversorganisatie MBO Raad en vakbond AOb gisteren bekend. In juli van dit jaar weigerden werkgevers in het mbo en het hbo nog hun handtekening te zetten onder een akkoord over salarisverhoging dat door alle onderwijssectoren was gesloten met minister Plasterk (Onderwijs, PvdA). Het mbo had 131 miljoen euro gekregen, maar de MBO Raad ontdekte naderhand dat de gemaakte afspraken niet na te komen waren voor dat bedrag.