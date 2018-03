Marokko: blogger vrij tijdens beroep

Rabat, 12 sept. Een Marokkaanse rechtbank heeft blogger Mohamed Erraji gisteren voorlopig in vrijheid gesteld in afwachting van zijn beroep tegen een gevangenisstraf van twee jaar wegens gebrek aan respect voor koning Mohammed VI. Erraji werd vorige week donderdag opgepakt en enkele dagen later door een rechtbank in Agadir veroordeeld. Internationale journalisten- en mensenrechtenorganisaties hebben tegen zijn vonnis geprotesteerd. In de internetkrant hespress.com had hij kritiek geuit op de sociale politiek van de koning.