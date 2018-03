Maaike Schoorel Haarlem In haar ijle schilderijen grijpt Maaike Schoorel (Santpoort, 1973) terug op klassieke, Nederlandse genres als groepsportret, stilleven en strandgezicht, hoewel ze in eerste instantie niet als zodanig herkenbaar zijn. De voorstellingen openbaren zich pas na langere tijd aan de kijker, als herinneringen uit een verleden die langzaam maar zeker contour krijgen. Met het ingetogen werk bekleedt Schoorel een radicale positie in de hedendaagse beeldcultuur, waar snelheid en zichtbaarheid overheerst. T/m 23 nov in de Hallen, Grote Markt 16. Di-za 11-17u, zo 12-17u