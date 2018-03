Liever een zachte landing dan een harde val

Een jaar later is de bravoure verdwenen.

Precies een jaar geleden was bank en verzekeraar Fortis de grote winnaar in de venijnige overnamestrijd om ABN Amro. Zoals de prooi destijds, kampt twaalf maanden na dato Fortis zelf met problemen. De 24 miljard euro die de bank-verzekeraar uittrok voor zijn deel van ABN Amro, blijkt toch veel lastiger te verteren dan gedacht. De kredietcrisis heeft de bank-verzekeraar verzwakt.

De eind juni plotseling aangekondigde kapitaalsmaatregelen om de balans met ruim 8 miljard euro te versterken, hebben het vertrouwen aangetast. In de ogen van velen had Fortis voordien de gezondheidssituatie te rooskleuring voorgesteld. En nu ging het bedrijf ook nog eens het dividend opschorten. Onder deze druk stapte bestuursvoorzitter Votron op, gevolgd door zijn financiële man.

De overgebleven top organiseerde vorige maand informatieve praatsessies voor beleggers om het vertrouwen te herstellen. Het beoogde effect is nog niet bereikt. De beurskoers, de populariteitsmeter voor bestuurders, is nauwelijks van z’n plaats gekomen. Het aandeel staat nog op een derde van het niveau van ruim een jaar geleden.

Op de bestaande sores zijn nieuwe problemen gestapeld. Klein en groot. Fortis degradeert uit de DJ Stoxx50, een belangrijke index voor Europese aandelen. Kredietbeoordelaar Moody’s verlaagde zijn oordeel voor verschillende bankonderdelen van Fortis. De precedentwerking die kan uitgaan van de schikking van Delta Lloyd in de woekerpolisaffaire kan ook voor Fortis een schadepost opleveren van honderden miljoenen.

Verhalen over spaarders, particuliere beleggers en zakelijke klanten die hun geld bij Fortis weghalen, zijn nog altijd niet verstomd. Zij zijn eerder gevoed door uitspraken van concurrenten. Rabobank en Van Lanschot kwantificeerden die uitstroom op enkelen honderden miljoenen tot zelfs miljarden euro’s.

De verkoop van bepaalde bedrijfsactiviteiten, onderdeel van het solvabiliteitsplan van eind juni, loopt stroef. Het huidige financiële klimaat is verre van gunstig voor iemand die iets wil, laat staan moet verkopen. Daarnaast wacht een al eerder aangekondigde samenwerking met de Chinese verzekeraar Ping An nog altijd op toestemming van de lokale autoriteiten. De joint venture moet ruim 2,1 miljard euro opleveren.

Een ander licht staat nog evenmin op groen. De Nederlandsche Bank en de Europese Commissie moeten hun fiat nog geven aan de verkoop van de daartoe door eurocommissaris Kroes (Mededinging) aangewezen onderdelen van ABN Amro. Met Deutsche Bank heeft Fortis hierover al wel een akkoord bereikt. Het afstoten van onder meer de Hollandse Bank Unie is cruciaal voor de voortgang van het opslokken van ABN Amro. Zonder toestemming stokt de geplande integratie. En de deadline nadert: op 3 oktober moet de goedkeuring binnen zijn. Anders „gaat het feest niet door”, zei tijdelijk topman Herman Verwilst vorige maand.

In zijn woordkeuze school enig cynisme. Want een feestje is de deal met Deutsche allerminst te noemen. In de onderhandelingen hebben de Duitsers optimaal gebruik weten te maken van de omstandigheden – gebrek aan tijd en hoge nood. De overnamesom van de af te stoten bankactiviteiten ligt 300 miljoen euro onder de boekwaarde. Daarnaast blijft Fortis nog een jaar of vier garant staan voor de bestaande kredietportefeuille. Fortis schat in dat deze afspraak nog dit kwartaal zo’n 600 miljoen euro van de winst afsnoept.

Deze loden last ten spijt, is het niet erg waarschijnlijk dat DNB de verkoop van de bankonderdelen zal blokkeren. Als dát gebeurt, zal de schade voor Fortis nog veel groter zijn. Dan komt de integratie van ABN Amro volledig stil te liggen. Die mag immers pas van start gaan als de door Brussel gelaste inkrimping gerealiseerd is. Elke vertraging zal de voorgespiegelde winsten onderuit halen. De inlijving van ABN Amro moet vanaf 2010 1,3 miljard euro aan kostenvoordelen per jaar opleveren. Het laat zich raden hoe beleggers zullen reageren als dat rekensommetje niet blijkt te kloppen.

Wel zou de toezichthouder strikte voorwaarden aan de verkoop kunnen verbinden. Bijvoorbeeld: zorg voor nieuw kapitaal om de financiële buffers nog steviger te krijgen. Ook dat zou een blamage zijn in de ogen van beleggers. Herhaaldelijk heeft Fortis immers beloofd dat de 8,3 miljard euro van juni afdoende zou zijn. Behalve het solvabiliteitsprobleem, dat volgens Fortis zelf pas dreigt als ABN Amro eind volgend jaar volledig geïntegreerd zal zijn, worstelt Fortis mogelijk ook met zijn liquiditeitspositie. Als waar is dat duizenden klanten honderden miljoenen van hun rekening halen, dan kan de bank problemen met de zogeheten funding krijgen.

Tegenover elk uitstaand krediet moet een bank een bepaalde hoeveelheid geld vast hebben staan, bijvoorbeeld in de vorm van spaartegoeden. Een dagelijks gehanteerd alternatief is het systeem van interbancaire leningen, waarbij banken elkaar ‘kort geld’ lenen om de liquiditeitsverhoudingen gezond te houden. Door de kredietcrisis is die onderlinge geldmarkt nagenoeg opgedroogd. Zwakke banken zijn de dupe.

De Europese Centrale Bank zette vorig jaar het loket open om die geldstroom op gang te houden. Ook Fortis maakt gebruik van dit infuus. Centrale bankiers streven inmiddels naar het afslanken van deze faciliteit. Dat kan Fortis nog behoorlijk opbreken.

En wat dan? Wat als Fortis de problemen werkelijk niet aan blijkt te kunnen? Doemscenario’s genoeg. Fortis zou zichzelf kunnen opsplitsen in een bank- en een verzekeringstak. Of Fortis zou de fel bevochten overname van ABN Amro, of delen ervan, kunnen terugdraaien. Er zijn buitenlandse banken die voor een prikkie maar wat graag een positie op de Nederlandse markt willen bemachtigen. Of: Fortis brengt ABN Amro apart (terug) naar de beurs.

Alles kan. En alles zal van de toezichthouder mogen, zolang de klanten van die bank hun geld niet kwijtraken. Liever een zachte landing dan een hard faillissement.

Intussen komt het scenario ook in beeld dat Fortis als geheel niet in staat is zelfstandig overeind te blijven. Althans in theorie. Deze week rekenden analisten van zakenbank Dresdner Kleinwort voor wat er gebeurt als Fortis in zijn geheel wordt overgenomen door een andere bank. Een geschikte koper is al geïdentificeerd: BNP Paribas. Op strategisch en cultureel gebied past de Franse bank goed bij het Belgisch-Nederlandse conglomeraat. BNP heeft zelf relatief weinig last gehad van de kredietcrisis en kan volgens Dresdner een overname gemakkelijk dragen.

Voor Fortis is het een pijnlijk maar herkenbaar scenario. Vóór de strijd om ABN Amro losbarstte gold het concern ook al eens als mogelijk overnamedoelwit. Na de aankoop verdween deze gedachte, omdat Fortis sterker zou zijn geworden. En te duur. Een jaar later blijkt precies het tegendeel.

Lees eerdere artikelen over Fortis op nrc.nl/fortis