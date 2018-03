Libanon: opnieuw politicus vermoord, nu was hij pro-Syrisch

Beiroet. Een belangrijke Libanese druzische politicus is woensdagavond gedood bij de ontploffing van een bom onder zijn auto in de voornamelijk door druzen bewoonde bergen ten oosten van de hoofdstad Beiroet. Het was de eerste politieke moord in Libanon in ongeveer een jaar. Bijna alle voorgaande politieke moorden, te beginnen met de moordaanslag op oud-premier Rafiq Hariri in 2005, waren gericht tegen politieke persoonlijkheden uit het anti-Syrische kamp en werden aan Syrië toegeschreven. Het slachtoffer van woensdag, sjeik Saleh Aridi, maakte echter deel uit van een door Syrië gesteunde groep, de Libanese Democratische Partij van Talal Arslan. Aridi had niet lang geleden een hoofdrol gespeeld bij de verzoening van pro- en anti-Syrische druzische groepen in Libanon. Volgens een medestander van sjeik Aridi was de moord bedoeld om het geweld tussen druzen nieuw leven in te blazen.