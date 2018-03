Vóór onze terugvlucht uit Montréal kocht ik twee Franstalige Canadese romans. Eén ervan droeg de opvallende titel Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer; het was me door de boekhandelaarster aangeprezen. Ik deed het in mijn handbagage om het onderweg te lezen. In het vliegtuig stak ik het boek meteen in het netje van de stoel voor mij; de stoel naast mij bleef onbezet.

Vlak voor vertrek kwam daar toch nog haastig een laatste passagier zitten: het was een breedgeschouderde Afrikaan die omstandig een Franse krant begon te lezen.

Chantal Weststrate