Levenslange schorsing voor gewichtheffers

SOFIA, 12 sept. De internationale gewichtheffederatie (IWF) heeft de Bulgaren Georgi Markov en Alan Tsagajev gisteren een levenslange schorsing opgelegd wegens doping. Het duo was al eens eerder betrapt op het gebruik van verboden spierversterkende middelen. Negen landgenoten - zes mannen en drie vrouwen - zijn voor de komende vier jaar uitgesloten van deelname aan wedstrijden. De Bulgaarse bond moet wegens de reeks positieve tests van zijn atleten in de voorbereiding op de Olympische Spelen bovendien de IWF een boete betalen van 334.000 euro. Door het dopingschandaal ontbrak Bulgarije op de Spelen in Peking bij het gewichtheffen.