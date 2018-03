?Lehman is op zoek naar koper?

Een van Amerika’s grootste zakenbanken, Lehman Brothers, probeert met behulp van de centrale bank in zijn geheel overgenomen te worden. Dat melden verschillende Amerikaanse zakenmedia. Woensdag kondigde de bank nog ingrijpende maatregelen aan met als doel Wall Street ervan te overtuigen dat Lehman op eigen kracht zou kunnen overleven.

Het ooit zo prestigieuze Lehman Brothers is 158 jaar oud en heeft 26.200 werknemers. Lehmans aandelenkoers hervatte na een eendaagse en minimale opleving gisteren de vrije val van de laatste maanden. Het aandeel verloor 41 procent aan waarde, staat nu ruim 90 procent lager dan voor het uitbreken van de kredietcrisis. Lehman Brothers heeft moeite de boekhouding op orde te brengen na risicovol gebleken investeringen in Amerikaans en Europees vastgoed. Woensdag kwam de bank vervroegd met kwartaalresultaten. Lehman moest voor 5,6 miljard dollar afboeken en wilde 32 miljard dollar aan vastgoedinvesteringen afstoten.

Gisteren werd echter al bekend dat de bank in gesprek is met diverse Amerikaanse en Europese banken over de overname van de bank in zijn geheel. Diverse media noemen Bank of America, het Britse Barclays en het Franse BNP Paribas. Ook private-equitybedrijven Bain Capital en Kohlberg Kravis & Roberts zouden interesse tonen.

Lehman Brothers probeert te voorkomen dat het op dezelfde wijze ten onder gaat als Bear Stearns. De restanten van deze bank werden in maart met behulp van de Amerikaanse centrale bank aan JP Morgan Chase verkocht, Bear Stearns bestaat nu niet meer.

De wanhoopspogingen bij Lehman Brothers hebben een negatieve uitwerking op de beurskoersen van de hele bankensector. Tegelijk met de forse en sectorbrede koersdalingen zakte ook het aandeel van Washington Mutual weg. De grootste coöperatieve spaarbank van de VS met 49.000 werknemers verloor woensdag al 30 procent aan beurswaarde, gisteren kwam daar nog eens 21 procent bij. De topman is maandag ontslagen.

De topman van Lehman Brothers, Richard Fuld Jr., zei woensdag nog dat zijn bank „op de juiste weg” was. Fuld is zelf bestuurder van de New Yorkse afdeling van het stelsel van centrale banken, de Federal Reserve. Naast de financiële assistentie bij de verkoop van Bear Stearns heeft de centrale bank afgelopen weekend ook Fannie Mae en Freddie Mac, Amerika’s twee grootste hypotheekfinanciers, van de ondergang gered.

Meer over failliete banken in de VS op nrc.nl/kredietcrisis